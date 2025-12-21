"Ніколи не говорила російською": зрада Повалій вилізла боком її матері

Анжела Норбоєва розповіла про трагічний наслідок зради Таїсії Повалій.

Таїсія Повалій з матір'ю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Таїсія Повалій

Анжела Норбоєва розповіла про причини зради Таїсії Повалій

Як це вплинуло на матір співачки

Українська продюсерка Анжела Норбоєва розповіла раніше неосвітлені факти з біографії зрадниці України Таїсії Повалій. Як виявилося, вибір дочки трагічно позначився на долі її матері, повідомляє OBOZ.UA.

За словами Норбоєвої, Таїсія ніколи не мала власної чіткої позиції і завжди ставала на бік свого чоловіка Ігоря Ліхути. Також співачка була жадібною до грошей і отримала велику суму за підтримку Партії регіонів.

Таїсія Повалій - позиція / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"Вона завжди була аморфною, не мала власного слова чи позиції. Вона робила те, що казав чоловік, Ігор Ліхута. За натурою - така, не боєць. Потім була історія з Партією регіонів - я вважаю, це був її перший неправильний крок. Знаю, що спочатку вона відмовилася йти в парламент, бо навіть Ігор розумів, що це дорога в нікуди. Але потім їй заплатили великі гроші - мільйон доларів", - розповіла Анжела.

Продюсерка була вражена тим, як Повалій завзято вислужується перед терористичною РФ, дякуючи їй за "порятунок". Вона порівняла співачку з Ані Лорак, яка, попри вибір на користь країни-агресора, намагається не говорити нічого поганого про Україну.

Таїсія Повалій втекла до РФ / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"Вона теж живе і працює в Москві, але не виходить у камери з подібними заявами. І до неї в мене немає ні гніву, ні такої злості, як до Таїсії, яка лізе в камери зі словами: "Спасибі Росії, що все мені дала", що ми з росіянами - брати. Я просто не розумію, як таке можна говорити. Це ж твій народ, твоя країна. Ти ж із Київської області. Як ти можеш таке вимовляти вголос?", - задалася питанням знаменитість.

Також Анжела зауважила, що вибір Таїсії міг трагічно вплинути на долю її матері, яку співачка забрала із собою в РФ. Продюсерка нагадала, що Ніна Данилівна навіть не знала російської мови і була щирою українкою.

Таїсія Повалій - мама Ніна Данилівна / фото: instagram.com, Таїсія Повалій

"Я весь час думаю і про її маму - як їй там? Людині, яка все життя прожила в Україні, звикати до нового життя. Тим більше Ніна Данилівна ніколи не говорила російською мовою - вона українка-українка. І завжди такою була. Тая, ну сиди ти там - мовчи в ганчірку", - заявила Норбоєва.

Про персону: Таїсія Повалій Таїсія Повалій - радянська і російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

