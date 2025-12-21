Сплять у різних кімнатах: стосунки Олі Цибульської з чоловіком серйозно змінилися

Життя співачки з чоловіком змінилося під час повномасштабної війни

Оля Цибульська - стосунки з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Цибульська

Оля Цибульська розповіла про зміни в особистому житті

Чому подружжя спить у різних кімнатах

Українська співачка Оля Цибульська зізналася, що після початку повномасштабного вторгнення її стосунки з чоловіком зазнали змін. У програмі "Ближче до зірок" артистка розповіла, що спить із чоловіком у різних кімнатах.

Цибульська прийняла таке рішення після одного з обстрілів, під час якого в паніці тікала в кімнату сина.

Оля Цибульська - особисте життя / скрін із відео

"Я сплю з сином, тому що був прецедент, коли спочатку були вибухи, а потім тривога. І я летіла з третього поверху в спальню Нестора і впала зі сходів. Була вся в синцях. І Нестор тоді злякався", - згадала співачка.

Оля також поділилася, що приходить у кімнату до чоловіка, щоб розповісти, як минув день, і поскаржитися на тих, хто її ображав. Це перетворилося на своєрідне побачення для пари.

Оля Цибульська з чоловіком і сином / фото: instagram.com, Оля Цибульська

"Іноді ходжу просто виговоритися, які всі погані навколо, яка я хороша. І він каже: "Ну, амінь". І мені стає легше. Ось учора приблизно так і було. Я приїхала, поскаржилася на всіх, він мене просто посадив на руки й послухав. Коли Нестор заснув, я ходжу до нього в спальню, він мене кличе на побачення і можемо говорити так до ранку", - розповіла Цибульська.

Про персону: Оля Цибульська Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Небезпечні зв'язки з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Найспівочіші новини", "#безпарОЛЯ".

