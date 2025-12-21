"Зосередилися на чотирьох ключових документах": деталі переговорів у Маямі

Київ і Вашингтон визначили послідовність подальших кроків на шляху до справедливого миру.

Україна та США узгодили роботу над чотирма документами / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот

Коротко:

Переговори України та США відбулися у Маямі 19–21 грудня

Участь узяли представники Києва, Вашингтона та Європи

Обговорили 4 документи майбутньої мирної угоди

Україна та Сполучені Штати під час зустрічей у Маямі 19–21 грудня провели серію переговорів, присвячених підготовці майбутньої мирної угоди. Основну увагу сторони зосередили на чотирьох ключових документах, які мають лягти в основу мирного врегулювання.

Про це повідомив керівник української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, а також заявив спецпосланець президента США Стів Віткофф.

Склад делегацій і учасники зустрічей

Українську сторону на переговорах представляли Рустем Умєров та начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Від США участь у зустрічах брали спецпосланники президента Дональд Трамп — Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. До обговорень також долучилися ключові радники з національної безпеки європейських країн.

Чотири ключові документи майбутньої угоди

За словами Умєрова, окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США–Україна, під час якої сторони зосередилися на чотирьох документах:

"Окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США-Україна, під час якої основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання - ред.)", — зазначив він.

Подальші кроки та позиція України

Окремо сторони обговорили часові рамки та послідовність подальших кроків. Умеров наголосив, що Україна залишається відданою досягненню справедливого та стійкого миру, припиненню бойових дій і створенню умов для післявоєнної відбудови та довгострокового розвитку.

"Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього. Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи", — заявив секретар РНБО.

Позиція США

Схожі тези у своєму дописі опублікував і Стів Віткофф. Він підтвердив, що під час переговорів сторони обговорювали 20-пунктний мирний план, питання багатосторонніх гарантій безпеки, а також розробку економічного плану відновлення України.

"Україна залишається повністю прихильною до досягнення справедливого та сталого світу", — зазначив Віткофф.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

ЗМІ про мирні переговори: що відомо

Дипломатичні зусилля щодо пошуку шляхів завершення війни в Україні помітно активізувалися. Нинішній етап переговорів є найдинамічнішим від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє Bild, міжнародні посередники намагаються в максимально стислі строки зблизити позиції сторін і вивести процес на рівень можливих домовленостей.

Як раніше повідомляв Главред, у матеріалі видання зазначається, що переговори щодо завершення війни в Україні перейшли у вирішальну фазу, і шанс на досягнення мирної угоди може з'явитися вже до Різдва.

Крім того, українська делегація 19-20 грудня проведе переговори з американською стороною в США. Обговорення стосуватиметься так званого "мирного плану", гарантій безпеки та відновлення України.

Нагадаємо, що у Кремлі заявили, що вимога про відмову України від вступу до НАТО і її юридичне закріплення є одним із ключових питань у рамках обговорення пунктів американського плану закінчення війни. Про це заявив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

