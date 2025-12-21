Чи можливий сюрприз перед святами: банкір попередив, яким буде курс долара

Грудень обіцяє бути місяцем жвавої активності на валютному ринку України.

Чи варто українцям побоюватися різких стрибків курсу долара / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключове:

До 28 грудня валютний ринок України залишатиметься стабільним

Долар прогнозують у межах 42,2–42,8 грн, євро — 48–49,75 грн

НБУ має достатні інструменти, щоб утримати ринок від небажаних змін

На валютному ринку України до 28 грудня очікується відносна рівновага, попри зовнішні чинники, що могли б спричинити коливання. Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН. За його словами, Національний банк має достатні інструменти, щоб утримати ситуацію під контролем і не допустити небажаних курсових змін.

Згідно з прогнозом, курс долара на міжбанку з 22 по 28 грудня перебуватиме в межах 42,2–42,7 гривні, а на готівковому ринку — 42,3–42,8 гривні. Це означає, що 100 доларів коштуватимуть від 4230 до 4280 гривень, а 1000 доларів — від 42 300 до 42 800 гривень.

Щодо євро, банкір прогнозує курс у діапазоні 48–49,75 гривні як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Таким чином, 100 євро обійдуться українцям у 4800–4975 гривень, а 1000 євро — у 48 000–49 750 гривень.

Лєсовий підкреслив, що коливання залишатимуться мінімальними, а різниця між купівлею та продажем валюти буде незначною, що свідчить про стабільність ринку напередодні новорічних свят.

З початку грудня курс долара в Україні коливається в межах 42,05-42,34 грн. Доктор економічних наук Олексій Плотніков прогнозує, що така стабільність збережеться до кінця року.

За його словами, держава не стримуватиме девальваційні процеси, а в проєкті бюджету на 2026 рік закладено середній курс на рівні 45,70 грн за долар. До 21 грудня на валютному ринку можливі незначні коливання курсу долара, після чого він може зрости до 42,50 грн. Водночас євро під час різдвяно-новорічних свят у країнах ЄС не зазнає різких змін і коливатиметься в межах 49,20-49,70 грн.

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 19 грудня. Американський долар не змінився у ціні, порівняно з попереднім показником.

Нагадаємо, що 18 грудня, Національний банк України трохи підняв курс долара США та польського злотого. Водночас євро незначно подешевшав.

Крім цього, в Україні очікується підвищений попит на валюту, що може трохи підняти курси. Банкір Тарас Лєсовий прогнозує долар на рівні 42,1-42,6 грн на міжбанку, а євро - 48-49,75 грн.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

