Масштабна ротація та нові цілі: як "Динамо" готується до весняного сезону

Руслан Іваненко
21 грудня 2025, 17:33
Журналіст пояснив, як новий тренерський штаб планує оновити Динамо вже з весняної частини сезону.
Весняний відрізок сезону має стати тестом для молодого складу "Динамо"

Коротко:

  • Костюк починає перебудову та омолодження складу Динамо
  • Основу команди сформують вихованці клубної академії
  • Головна мета весни — перемога в Кубку України

Журналіст Володимир Звєров розповів про ключові зміни, які очікують "Динамо" після призначення нового головного тренера Ігор Костюк.

За словами Звєрова, новий наставник киян робить ставку на системну перебудову команди та її суттєве омолодження. Тренерський штаб планує формувати основу колективу навколо вихованців клубної академії, які вже мають досвід виступів на дорослому рівні.

Склад проти "Ноа" як модель Динамо на весну

Звєров зазначив, що склад, який команда використала в матчі проти "Ноа" в останньому турі Ліги конференції, є наближеним до того, яким "Динамо" планує грати у весняній частині сезону.

"Завдання глобальне, яке ставить перед собою Ігор Костюк — це перебудова команди, омолодження цієї команди. В принципі, отой склад, який ми побачили в матчі проти "Ноа", — це щось наближене до основного складу київського "Динамо" на весну", — заявив журналіст у програмі Звєров Про Футбол.

Молодь формує "хребет" оновленої команди

Окремо Звєров наголосив, що ключову роль у новому "Динамо" мають відігравати молоді футболісти з юнацької системи клубу. Йдеться, зокрема, про Захарченка, Михайленка, Волошина та Пономаренка, які, за задумом тренерського штабу, повинні стати основою команди вже найближчим часом.

Кубок України як головна мета весни

Журналіст також окреслив головне турнірне завдання киян на весняну частину сезону. За його словами, пріоритетом для "Динамо" стане боротьба за Кубок України, перемога в якому дозволить команді кваліфікуватися до Ліга Європи.

"Єдине головне завдання "Динамо" на весну — це перемога в Кубку України і вихід, таким чином, до Ліги Європи. Шанси для цього є", — додав Звєров.

Турнірне становище в чемпіонаті

Після 16 турів поточного сезону Українська Премʼєр-ліга київське "Динамо" має в активі 26 очок і посідає четверте місце в турнірній таблиці. Відставання від лідера — ЛНЗ — становить дев’ять балів.

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України

Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі.

У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Партизани паралізували залізничний вузол постачання РФ у районі Ростова-на-Дону

07:37

Окупанти перетнули кордон на Сумщині: у ЗСУ підтвердили вивезення понад 50 людей

06:30

Доля підкине сюрприз: які знаки зодіаку скоро притягнуть до себе гроші

