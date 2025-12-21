США можуть піти 'ва-банк': гучна заява про передачу Tomahawk Україні

Ліндсі Грем заявив про необхідність посилення США військової підтримки України.

Ліндсі Грем закликав до нових санкцій проти РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/LindseyGrahamSC, скріншот

Головне:

Вашингтон може різко посилити тиск на країну-агресора РФ

Грем заявив про необхідність посилення військової підтримки України

Сенатор-республіканець США Ліндсі Грем заявив, що в разі відмови Кремля від мирної угоди Вашингтон має різко посилити санкції проти країни-агресора РФ.

Зокрема, на телеканалі NBC News він заявив про необхідність посилення військової підтримки України.

Американський політик вважає, що нинішні дипломатичні зусилля не дають результату, а російський диктатор Володимир Путін ігнорує пропозиції щодо мирного врегулювання війни проти України.

Він також переконаний, що якщо Путін знову скаже "ні" мирній угоді, президент США Дональд Трамп має перейти до більш жорстких заходів. Йдеться не лише про економічні санкції, а й про пряме посилення оборонних можливостей України.

Ракети Tomahawk для України

"Якщо Путін скаже "ні", нам потрібно кардинально змінити план гри, включно з передачею ракет Томагавк Україні, щоб вона могла вражати заводи з виробництва ракет і дронів у Росії. Я б пішов ва-банк", - заявив Ліндсі Грем.

Він також закликав Трампа підписати законопроєкт про високі мита для країн, які купують російську нафту, визнати Росію державою-спонсором тероризму і посилити контроль над суднами, що перевозять підсанкційну нафту РФ.

Дієві гарантії безпеки

Сенатор США вказав на те, що будь-яка мирна угода має унеможливити нову агресію Росії в майбутньому. На його переконання, цього можна досягти лише за умови чітких і дієвих гарантій безпеки для України.

Сенатор заявив, що хотів би бачити присутність європейських військ на території України як стримувальний фактор, а також довгострокові зобов'язання Заходу. Він додав, що без посилення тиску з боку США Путін і надалі намагатиметься захоплювати нові території, зокрема в Донецькій області.

Нові санкції проти РФ: думка експерта

Відсутність у Дональда Трампа прагнення до жорсткого протистояння з Росією, на думку експертів, наочно ілюструє ситуація із законопроектом про введення 500-відсоткового мита для держав, які закуповують російську нафту. Документ уже близько шести місяців залишається без просування в Сенаті США. На це звернув увагу військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він зазначив, що у верхній палаті Конгресу налічується сто сенаторів, і близько вісімдесяти з них не просто підтримують ініціативу, а фактично брали участь у її підготовці - вносили правки, доповнювали окремі положення або редагували текст.

Санкції проти РФ - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, як діють санкції США проти Росії. Еталонна російська нафта Urals, відвантажена в чорноморському порту Новоросійськ, торгувалася за найнижчими цінами з березня 2023 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вашингтон практично досяг межі щодо введення нових санкцій проти Росії. Уже накладено обмеження на найбільші нафтові компанії. Наступні кроки скоріше стосуватимуться забезпечення дотримання наявних санкцій, ніж введення нових.

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп погодив посилення санкцій проти країни-агрсесорки Росії. Конгрес США починає працювати над просуванням двопартійного законопроекту для посилення тиску на РФ.

Про персону: Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

