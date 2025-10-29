Вибухи на трьох великих нафтогазових заводах РФ: деталі потужних ударів Сил оборони

Сил оборони уразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії РФ.

Уражені нафтогазові підприємства в РФ / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

Головне:

Завдано ударів по двох нафтопереробних заводах РФ

Уражено Будьонновский газопереробний завод

Підтверджено ураження Силами оборони двох нафтопереробних заводів, задіяних у забезпеченні армії країни-агресора: Новоспаського НПЗ (Ульяновська обл., РФ) і Марійського НПЗ (Республіка Марій Ел).

Також уражено Будьонновський газопереробний завод (Ставропольський край, РФ), повідомила прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

Подробиці ударів по російських НПЗ

"У ніч на 29 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони вразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії країни-агресора. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Повідомляється, що уражено Новоспаський НПЗ у населеному пункті Новоспаське, Ульяновська область РФ. Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головний напрямок діяльності - первинна переробка вуглеводнів. Обсяг переробки становить 600 тис. тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки). Завод виробляє бензин, дизпаливо і мазут. Забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ, а також здійснює експорт нафтопродуктів.

За повідомленням Генштабу, також уражено Марійський НПЗ у населеному пункті Табашино, Республіка Марій Ел. На об'єкті - вибухи і пожежа. Завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу. Проєктна потужність переробки - 1,3 млн тонн на рік, що становить 0,5% всієї переробки РФ. Має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту.

Результати місій і ступінь завданих збитків уточнюються.

Вибухи на газопереробному заводі в Будьонновську

Повідомляється, що, крім того, вітчизняні ударні безпілотники цієї ночі вразили Будьонівський газопереробний завод у місті Будьонновськ Ставропольського краю РФ. Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1. Проектна потужність переробки цього ГПЗ - 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.

Зазначено, що виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.

Далекобійні удари по РФ: думка експерта

Радник міністра оборони і блогер Олексій Копитько зазначив, що СБУ в плановому порядку продовжує ефективно завдавати ударів по підприємствах російського військово-промислового комплексу, тим самим скорочуючи можливості РФ для ракетних і дронових атак на територію України. За його словами, у російського ВПК є слабкі місця, і систематичні удари по заводах приносять відчутні результати, особливо з урахуванням залежності Росії від імпорту. Навіть одне успішне попадання може завдати серйозної шкоди РФ. У поєднанні з діями проти стратегічної авіації Росії це стає значущим фактором, що впливає на розвиток війни.

Удари вглиб РФ: новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що військові аеродроми країни-агресора Росії опинилися під атакою. Звуки вибухів лунали в Московській області. Відомо, що аеродроми атакували одразу в кількох регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Москву атакували безпілотники. Міноборони РФ нарахувало над столицею 34 нібито збитих або перехоплених дронів. Російські ЗМІ стверджують, що це одна з найбільш масованих атак на російську столицю.

Як писав Главред, раніше Сили оборони завдали потужного удару по стратегічному "Рязанському" НПЗ і складу боєприпасів у Бєлгородській області.

Інші новини:

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

