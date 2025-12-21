Рус
Нові переговори Макрона і Путіна - у Франції зробили заяву про їх формат і дату

Юрій Берендій
21 грудня 2025, 17:29
У Франції заявили про готовність відновити діалог із Путіним заради мирного врегулювання війни в Україні, наголосивши на повній координації з Києвом.
У Франції зробили заяву про новы переговори Макрона і Путіна / Колаж: Главред, фото: European Union, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • У Франції відреагували на згоду Путіна провести переговори з Макроном
  • Деталі щодо форматів майбутніх переговорів буде повідомлено згодом

Єлисейський палац відреагував на повідомлення про готовність диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна до контакту з президентом Франції Еммануелем Макроном. У заяві зазначається, що французька сторона позитивно сприймає сигнал про можливу телефонну розмову й пообіцяла найближчим часом повідомити її формат і дату.

"Можна вітати те, що Кремль публічно дає згоду на цю ініціативу. Найближчими днями ми проінформуємо про найкращий спосіб організації розмови", - йдеться в повідомленні, яке цитує BFMTV.

Водночас в адміністрації Макрона підкреслили, що будь-які контакти з Кремлем відбуватимуться у повній координації та відкритості з президентом України Володимиром Зеленським і європейськими партнерами, а їхньою метою є досягнення справедливого та тривалого миру для України.

"Вторгнення в Україну і впертість Путіна поклали край будь-якій можливості діалогу за останні три роки. Тепер, коли перспектива припинення вогню і мирних переговорів стає яснішою, знову корисно поговорити з Путіним", - повідомили в Єлисейському палаці.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито готовий до діалогу з французьким лідером після того, як Макрон зробив відповідний крок у п’ятницю по завершенні саміту ЄС у Брюсселі.

Що цьому передувало

Президент Франції Макрон зазначив, що нова розмова з Путіним "може бути корисною" і вважає, що Європа здатна відновити діалог із Росією "з прозорістю та за участю України".

"Я бачу, що є люди, які розмовляють із Володимиром Путіним, тому я думаю, що ми, європейці та українці, зацікавлені в тому, щоб знайти правильну основу для належного відновлення участі в цій дискусії", — сказав Макрон.

Що може змусити Путіна зупинити війну - думка експерта

Як писав Главред, воєнний злочинець Путін налаштований будь-що посилити тиск на Україну і діє не з позицій раціонального розрахунку. Військовий аналітик та колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що вирішальним фактором може стати фізичне виснаження самого Путіна. Коли він дійде висновку, що подальші бойові дії не мають перспектив і не принесуть бажаного результату, тоді може з’явитися наказ зупинити війну.

"Коли він втомиться воювати, коли буде готовий махнути на все рукою, сказати: "До біса все, давайте зупинятися". Або, як варіант, Путін зупиниться, коли гроші стрімко закінчуватимуться у Росії, і в бюджеті їх реально не вистачатиме, і він це зрозуміє сам", - спрогнозував він.

Переговори з Путіним - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 липня 2025 року президент Франції Еммануель Макрон уперше з вересня 2022 року провів розмову з російським воєнним злочинцем Володимиром Путіним.

16 жовтня 2025 року Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним і анонсував прямі переговори з ним у Будапешті.

15 серпня 2025 року в Анкориджі на Алясці відбулася перша з 2021 року особиста зустріч між Трампом і Путіним.

Про джерело: BFMTV

BFMTV— французька телерадіомережа, що транслює новини,повністю належить RMC BFM. Її штаб-квартира розташована в Парижі, пише Вікіпедія.

Як найпопулярніший канал новин у країні з 10 мільйонами глядачів щодня, BFM TV "може похвалитися часткою ринку у Франції, яка є більшою, ніж будь-який еквівалентний канал новин у всьому світі".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Путін Еммануель Макрон
Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

Навіть не Київ: яке місто найбільше в Україні за площею, несподівана відповідь

Навіть не Київ: яке місто найбільше в Україні за площею, несподівана відповідь

