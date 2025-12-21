Індексація пенсій у 2026 році омине частину українців: кому не підвищать виплати

Перерахунок не торкнуться двох категорій громадян.

https://glavred.net/economics/indeksaciya-pensiy-v-2026-godu-oboydet-chast-ukraincev-komu-ne-povysyat-vyplaty-10725965.html Посилання скопійоване

Кому з пенсіонерів не перерахують виплату у 2026 році / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

відео дня

Індексація пенсій відбудеться 1 березня 2026 року

Підвищення не отримають нові пенсіонери (до 3 років стажу) та власники спецпенсій

Розмір індексації визначає Кабмін за інфляцією та зростанням середньої зарплати

В Україні чергова індексація пенсій запланована на 1 березня 2026 року. Це щорічна процедура, яка проводиться для часткової компенсації зростання цін на товари та послуги.

Перерахунок здійснюється автоматично - без додаткових звернень від пенсіонерів, на основі матеріалів їхніх пенсійних справ, пише 24 Канал.

Кому підвищать виплати

За інформацією Пенсійного фонду, індексація торкнеться більшості пенсіонерів, проте не всіх. Підвищені виплати отримають ті громадяни, чиї пенсії були призначені раніше і не належать до спеціальних категорій. Загалом у держбюджеті-2026 на пенсійні виплати передбачено 251,3 млрд грн для 10,3 млн українських пенсіонерів, частина з яких піде саме на індексацію.

Хто залишиться без індексації

Зміни не торкнуться двох категорій:

тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років - їхні виплати вже враховують актуальні показники заробітку;

отримувачів "спеціальних пенсій" - військових, суддів, прокурорів, чорнобильців та інших категорій, чиї виплати регулюються окремими законами.

Як визначають розмір індексації

Розмір підвищення щороку розраховується за спеціальною формулою. Кабінет Міністрів визначає коефіцієнт індексації з урахуванням двох ключових показників:

рівня інфляції за попередній рік;

зростання середньої заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески.

Що означає індексація для пенсіонерів

Індексація не є повним вирішенням проблеми низьких пенсій, проте вона дозволяє частково компенсувати зростання вартості життя. Для більшості пенсіонерів це означає невелике, але регулярне підвищення виплат, яке допомагає утримати купівельну спроможність у складних економічних умовах.

Пенсії в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні стандартний пенсійний вік становить 60 років, однак для представників окремих професій та мешканців сільської місцевості передбачено винятки. У 2025 році деякі категорії громадян можуть оформити пенсію достроково - вже з 55 років.

Варто зауважити, що самотні українські пенсіонери залишаються серед найвразливіших категорій населення. Для підтримки таких людей держава запровадила щомісячну доплату — майже 1000 гривень.

Крім того, у грудні 2025 року частина українських пенсіонерок зможе отримати додаткову доплату. Її розмір - приблизно 870 гривень.

Вас може зацікавити:

Про джерело: 24 канал 24 канал — український цілодобовий новинний телеканал[3]. З початку мовлення мав назву "Телеканал новин 24", згодом назву скоротили до сучасної "24 канал", що, зокрема, використовується в оновленому логотипі компанії та на сайті телеканалу 24tv.ua, пише Вікіпедія. Входить у медіахолдинг ТРК "Люкс" власником якого є Катерина Кіт-Садова. Транслюється по всій Україні. Мовить з 1 березня 2006 року. 24 канал подає новини в інформаційних блоках: політичні новини України і світу, економіка, спорт, шоу-бізнес, технології, авто, туризм тощо. Крім того, глядач отримує інформацію про погоду, курси валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред