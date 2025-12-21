Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Все дуже погано": у ЄС жорстко взялися за Доліну через підтримку війни

Христина Трохимчук
21 грудня 2025, 15:30
26
Дві квартири Лариси Доліної в ЄС можуть конфіскувати.
Лариса Долина
Лариса Доліна потрапила під санкції ЄС / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Доліна

Ви дізнаєтеся:

  • Лариса Доліна може позбутися ще двох квартир
  • Як діють на неї європейські санкції

Російська співачка Лариса Доліна, яка колись пишалася своїм одеським корінням, але згодом підтримала кровожерливу політику Кремля, може втратити своє майно в країні ЄС. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, зараз вирішується доля двох її квартир у Латвії.

Як відомо, путіністку Долину занесено до санкційного списку Євросоюзу за активну підтримку російської агресії та регулярні виступи на окупованих територіях України. Санкції передбачають повну заборону на в'їзд до країн ЄС і заморожування всіх активів співачки на території союзу. Під арешт потрапили і дві квартири артистки в Дзінтарі. Через несплату накопичених боргів їх можуть конфіскувати.

відео дня
Лариса Доліна підтримує диктатора Путіна
Лариса Доліна - позиція / фото: t.me, Лариса Доліна

"Там все дуже погано. Прямої вказівки в законах Латвії та санкційних пакетах на конфіскацію не було і немає. Але це заморозка активів, не можна оплачувати борги навіть за ЖКГ і не можна продавати нерухомість. У сеймі Латвії кажуть, що треба націоналізувати те, що належить санкційним людям. Але далі починається дуже цікава гра, так звана безвихідна ситуація: оскільки накопичуються борги за ЖКГ, далі експлуатуюча компанія або муніципалітет через несплату протягом певного часу можуть подати до суду і конфіскувати майно за борги", - розповів адвокат Олександр Бенхін.

Якщо Лариса спробує сплатити свої борги через третіх осіб, це буде розцінено як кримінальний злочин. Такі ж наслідки на неї чекають і при спробах продати нерухомість. Таким чином на путіністку очікують серйозні неприємності в ЄС.

Лариса Доліна вийшла на подіум у скандальному образі
Лариса Доліна - квартира в ЄС / фото: t.me/dolinaofficial

"Ситуація дуже нехороша. Єдиний вихід у цьому випадку - судитися з державою і спробувати зняти санкції як необґрунтовані. Потрібен дорогий європейський адвокат, але офіційно вона його оплатити не може, а неофіційно - це знову кримінальний злочин", - оцінив ситуацію адвокат.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома українська блогерка Наті Гресько повідомила про те, що вступила до лав Збройних сил України. Про своє рішення вона розповіла в інтерв'ю Еммі Антонюк. Гресько не повідомляла про мобілізацію публічно майже два роки.

Також продюсерка Анжела Норбоєва розповіла раніше неосвітлені факти з біографії зрадниці України Таїсії Повалій. Вона порівняла співачку з Ані Лорак, яка, попри вибір на користь країни-агресора, намагається не говорити нічого поганого про Україну.

Вас може зацікавити:

Про персону: Лариса Доліна

Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Лариса Долина новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

14:52Фронт
"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

13:35Синоптик
Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

13:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

"Ми її зруйнували": Буданов назвав найбільшу помилку України під час війни

За 150 років змінило три назви: яке місто України носило ім'я радянського вождя

За 150 років змінило три назви: яке місто України носило ім'я радянського вождя

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

Боїться за своє життя: Рибчинський видав головну таємницю Валерія Леонтьєва

Боїться за своє життя: Рибчинський видав головну таємницю Валерія Леонтьєва

Останні новини

15:43

Індексація пенсій у 2026 році омине частину українців: кому не підвищать виплати

15:37

Який душ краще приймати — гарячий чи холодний: поставлено крапку в питанніВідео

15:30

"Все дуже погано": у ЄС жорстко взялися за Доліну через підтримку війни

15:13

Безперервні піхотні атаки: РФ змінила тактику наступу на Мирноград та Покровськ

14:52

"ЗСУ змушені відступити": РФ прорвала кордон на новому напрямку, яка зараз ситуація

Будь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - КошельБудь-які вибори в Україні будуть вважатися повоєнними, країна до них не готова - Кошель
14:46

Яке 22 грудня церковне свято: що можна і не можна робити цього дня

14:32

Як врятувати замшеве взуття від солі: простий домашній метод, який дійсно працює

14:12

Чи реально під час війни провести вибори в Україні - названо важливі нюанси

13:57

Приховувала два роки: відома блогерка повідомила про мобілізацію до ЗСУ

Реклама
13:35

"До нас прийдуть морози": синоптик назвала точну дату приходу в Україну зимових холодів

13:26

Різке посилення мобілізації: які дані про чоловіків отримає Міноборони та кого призвуть

13:01

"Ніколи не говорила російською": зрада Повалій вилізла боком її матері

12:58

Водохреща у 2026 році святкуватимуть по-новому: названо дату та головні заборони

12:18

Американці під час таємних переговорів передали РФ важливе послання - Kyiv Post

12:09

"З'явилися ці жінки": розкрито причину розриву Білик і Нікітіна

12:00

Любовний гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:56

Чи можливий сюрприз перед святами: банкір попередив, яким буде курс долара

11:56

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня

11:25

Битва України з "тіньовим флотом" РФ набула глобального масштабу - Forbes

10:56

Новорічні продукти злетіли в ціні: як накрити святковий стіл без зайвих витрат

Реклама
10:37

Гороскоп Таро на тиждень із 22 до 28 грудня: Ракам - веселощі, Бізнесменам потрібен відпочинок

10:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 грудня (оновлюється)

10:20

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня: Бикам - труднощі, Зміям - перерва

10:16

Знесення пам'ятника Булгакову: чому Україна - не російська культурна провінціяПогляд

10:08

ЗСУ просунулися в центральній частині Куп'янська - ISW

09:57

Reuters дізналося деталі нового раунду мирних переговорів: що зміниться

09:43

Навіть не Київ: яке місто найбільше в Україні за площею, несподівана відповідьВідео

09:28

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 грудня: Тельцям час діяти, Левам - спокій

09:19

Народився в Києві, писав пісні Кіркорову і Леонтьєву: у РФ помер відомий поет і акторВідео

08:56

Хто у ЄС ініціював надання Україні 90 млрд євро: Сибіга розкрив деталі

08:40

Карта Deep State онлайн за 21 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:09

Партизани паралізували залізничний вузол постачання РФ у районі Ростова-на-Дону

07:37

Окупанти перетнули кордон на Сумщині: у ЗСУ підтвердили вивезення понад 50 людей

06:30

Доля підкине сюрприз: які знаки зодіаку скоро притягнуть до себе гроші

05:23

Як швидко прибрати шерсть із килима: крутий трюк з пилочкою

04:36

Гороскоп на завтра 22 грудня: Близнюкам - напруження, Водоліям - щастя

03:29

Кращий за звичайну картоплю: що таке батат і з чим його їдять

02:30

Сенсаційне відкриття вчених: супутник у Сонячній системі може бути населеним

20 грудня, субота
23:22

Графіки відключень світла скоротять: коли українці зможуть видихнути

22:07

Мирні домовленості можуть зірватись: названо головні ризики проведення виборів

Реклама
21:49

Зеленський хоче змінити командувача ПВК "Південь" Дмитра Карпенка - чому

21:08

Ціни піднімуться до 200 гривень за кілограм: які овочі стануть "делікатесом"

20:41

Навроцький зробив Зеленському неоднозначний подарунок - що кажуть в ОП

20:27

Графіки вимкнення світла для Києва та області: обмеження ДТЕК на 21 грудняФото

20:07

Так робить кожен другий: які звички водіїв непомітно "вбивають" авто

19:42

Батько не пережив втрату сина: загинув військовий з позивним "Малий"Ексклюзив

19:19

Продається дешевше на 20%: в Україні різко обвалилися ціни на один вид м'яса

19:18

Нова зустріч США, України та РФ: Зеленський сказав, що вона може принести

19:10

Як Трамп влаштував скандал у СШАПогляд

18:39

"Війська потрібно виводити": генерал дав тривожний прогноз про бої за ПокровськВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове меню
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти