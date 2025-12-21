"Все дуже погано": у ЄС жорстко взялися за Доліну через підтримку війни

Дві квартири Лариси Доліної в ЄС можуть конфіскувати.

https://glavred.net/starnews/vse-ochen-ploho-v-es-zhestko-vzyalis-za-dolinu-iz-za-podderzhki-voyny-10725959.html Посилання скопійоване

Лариса Доліна потрапила під санкції ЄС / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Доліна

Ви дізнаєтеся:

Лариса Доліна може позбутися ще двох квартир

Як діють на неї європейські санкції

Російська співачка Лариса Доліна, яка колись пишалася своїм одеським корінням, але згодом підтримала кровожерливу політику Кремля, може втратити своє майно в країні ЄС. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, зараз вирішується доля двох її квартир у Латвії.

Як відомо, путіністку Долину занесено до санкційного списку Євросоюзу за активну підтримку російської агресії та регулярні виступи на окупованих територіях України. Санкції передбачають повну заборону на в'їзд до країн ЄС і заморожування всіх активів співачки на території союзу. Під арешт потрапили і дві квартири артистки в Дзінтарі. Через несплату накопичених боргів їх можуть конфіскувати.

відео дня

Лариса Доліна - позиція / фото: t.me, Лариса Доліна

"Там все дуже погано. Прямої вказівки в законах Латвії та санкційних пакетах на конфіскацію не було і немає. Але це заморозка активів, не можна оплачувати борги навіть за ЖКГ і не можна продавати нерухомість. У сеймі Латвії кажуть, що треба націоналізувати те, що належить санкційним людям. Але далі починається дуже цікава гра, так звана безвихідна ситуація: оскільки накопичуються борги за ЖКГ, далі експлуатуюча компанія або муніципалітет через несплату протягом певного часу можуть подати до суду і конфіскувати майно за борги", - розповів адвокат Олександр Бенхін.

Якщо Лариса спробує сплатити свої борги через третіх осіб, це буде розцінено як кримінальний злочин. Такі ж наслідки на неї чекають і при спробах продати нерухомість. Таким чином на путіністку очікують серйозні неприємності в ЄС.

Лариса Доліна - квартира в ЄС / фото: t.me/dolinaofficial

"Ситуація дуже нехороша. Єдиний вихід у цьому випадку - судитися з державою і спробувати зняти санкції як необґрунтовані. Потрібен дорогий європейський адвокат, але офіційно вона його оплатити не може, а неофіційно - це знову кримінальний злочин", - оцінив ситуацію адвокат.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома українська блогерка Наті Гресько повідомила про те, що вступила до лав Збройних сил України. Про своє рішення вона розповіла в інтерв'ю Еммі Антонюк. Гресько не повідомляла про мобілізацію публічно майже два роки.

Також продюсерка Анжела Норбоєва розповіла раніше неосвітлені факти з біографії зрадниці України Таїсії Повалій. Вона порівняла співачку з Ані Лорак, яка, попри вибір на користь країни-агресора, намагається не говорити нічого поганого про Україну.

Вас може зацікавити:

Про персону: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред