"Все дуже погано": у ЄС жорстко взялися за Доліну через підтримку війни

Російська співачка Лариса Доліна, яка колись пишалася своїм одеським корінням, але згодом підтримала кровожерливу політику Кремля, може втратити своє майно в країні ЄС. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, зараз вирішується доля двох її квартир у Латвії.
Як відомо, путіністку Долину занесено до санкційного списку Євросоюзу за активну підтримку російської агресії та регулярні виступи на окупованих територіях України. Санкції передбачають повну заборону на в'їзд до країн ЄС і заморожування всіх активів співачки на території союзу. Під арешт потрапили і дві квартири артистки в Дзінтарі. Через несплату накопичених боргів їх можуть конфіскувати.
"Там все дуже погано. Прямої вказівки в законах Латвії та санкційних пакетах на конфіскацію не було і немає. Але це заморозка активів, не можна оплачувати борги навіть за ЖКГ і не можна продавати нерухомість. У сеймі Латвії кажуть, що треба націоналізувати те, що належить санкційним людям. Але далі починається дуже цікава гра, так звана безвихідна ситуація: оскільки накопичуються борги за ЖКГ, далі експлуатуюча компанія або муніципалітет через несплату протягом певного часу можуть подати до суду і конфіскувати майно за борги", - розповів адвокат Олександр Бенхін.
Якщо Лариса спробує сплатити свої борги через третіх осіб, це буде розцінено як кримінальний злочин. Такі ж наслідки на неї чекають і при спробах продати нерухомість. Таким чином на путіністку очікують серйозні неприємності в ЄС.
"Ситуація дуже нехороша. Єдиний вихід у цьому випадку - судитися з державою і спробувати зняти санкції як необґрунтовані. Потрібен дорогий європейський адвокат, але офіційно вона його оплатити не може, а неофіційно - це знову кримінальний злочин", - оцінив ситуацію адвокат.
Про персону: Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна - радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Единая Россия".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
