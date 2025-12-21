До 4 черг на добу: оновлені графіки відключень для Дніпропетровщини на 22 грудня

ДТЕК інформує про графіки вимкнення світла та обіцяє повідомляти про зміни через Telegram для зручності споживачів.

https://glavred.net/energy/do-4-ocheredey-v-sutki-obnovlennye-grafiki-otklyucheniy-dlya-dnepropetrovshchiny-na-22-dekabrya-10726043.html Посилання скопійоване

Українців попереджають про погодинні відключення електроенергії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

22 грудня у більшості регіонів України заплановані погодинні відключення світла

Дніпро та область також потрапляють під обмеження

Світло вимикатимуть декілька разів на день протягом доби

У понеділок, 22 грудня, у більшості областей України знову заплановані погодинні відключення електроенергії. Обмеження також діятимуть для Дніпра та області.

Як повідомляє компанія ДТЕК, графіки відключень діятимуть протягом усієї доби, а світло вимикатимуть декілька разів на день.

відео дня

Графіки для кожної черги та підчерги

1.1 черга:

00:00–00:30

07:30–14:30

18:00–21:30

1.2 черга:

00:00–00:30

07:30–14:30

18:00–21:30

2.1 черга:

00:00–04:00

07:30–11:00

18:00–24:00

2.2 черга:

00:00–00:30

07:30–14:30

18:00–22:00

3.1 черга:

00:30–04:00

11:00–18:00

21:30–24:00

3.2 черга:

00:30–07:30

11:00–14:30

21:30–24:00

4.1 черга:

00:30–04:00

07:00–07:30

11:00–18:00

21:30–24:00

4.2 черга:

00:30–04:00

11:00–18:00

21:30–24:00

5.1 черга:

04:00–07:30

10:00–11:00

14:30–21:30

5.2 черга:

00:00–00:30

04:00–07:30

14:30–21:30

6.1 черга:

04:00–11:00

14:30–18:00

6.2 черга:

04:00–11:00

14:30–18:00

У разі змін у розкладі компанія обіцяє оперативно інформувати споживачів через свій Telegram-канал.

Дізнатися точний час відключень у Дніпрі можна на сайті ДТЕК — для цього достатньо вказати адресу у спеціальному віконечку.

Зазначається, що споживачів поділено на шість черг. Якщо обмеження вводять для трьох черг, світло вимикають приблизно для половини мешканців у кожному регіоні.

При збільшенні кількості черг обмеження охоплюють більшу частину населення, а якщо менше ніж три — електроенергії вистачає більшій кількості споживачів.

Експертна оцінка наслідків для різних регіонів

Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" та спеціаліст з міжнародних енергетичних відносин і безпеки, наголосив, що наслідки колапсу енергосистеми для різних регіонів України будуть неоднаковими.

"Не можна стверджувати, що відключення триватимуть по 12 годин у всіх областях. Центральні регіони країни загалом більш вразливі до таких перебоїв", — пояснив експерт.

Він також зазначив, що Київ та столичний регіон традиційно є енергодефіцитними.

"У разі виходу з ладу підстанції, через яку надходить електроенергія з наших АЕС, ми стикаємося із ситуаціями, схожими на ті, що спостерігали у 2022 та 2024 роках", — додав Гончар.

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред ,у понеділок, 22 грудня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Однак світло вимикатимуть не у всіх регіонах. Про це повідомили в Укренерго.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілів у ніч на 20 грудня були пошкоджені об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії. Без світла сидять люди у Миколаївській, Херсонській, Донецькій та Одеській областях.

Крім того, у понеділок, 22 грудня, у Києві та Київській області запроваджуються графіки відключення світла.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред