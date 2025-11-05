ССО знищили техніку для Іскандер і російську РЛС у Курській області

Ця машина використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися по території України.

ССО уразили ОТРК Іскандер та елементи ППО / Колаж: Главред, фото: АрміяInform, ССО

Що відомо:

ССО та Черная Искра знищили російську техніку для ОТРК Іскандер

Удару також зазнала РЛС 1Л122 Гармонь

Знищена техніка використовувалась для атак на Україну

Сили спеціальних операцій та повстанський рух Черная Искра уразили російську транспортно-заряджальну машину для ОТРК Іскандер поблизу села Овсянникове у Курській області РФ.

Про це у середу, 5 листопада, повідомили у ССО. Ця машина використовувалася для перевезення, заряджання та підготовки ракет до пуску, які запускалися по території України, наголосили військові.

Крім цього, ССО та Черная Искра знищили радіолокаційну станцію 1Л122 Гармонь поблизу села Нижній Реутець Курської області. Малогабаритна РЛС призначалася для виявлення й супроводу повітряних цілей та подальшого цілевказування.

Операції ССО проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські бійці у тимчасово окупованому Криму уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Напередодні також Сили спеціальних операцій провели спільну операцію з російським повстанським рухом "Чорна іскра". У Ленінградській області РФ було уражено нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез".

Раніше повідомлялося, що Сили спеціальних операцій здійснили вдалу атаку на російський малий ракетний корабель "Град", яка була проведена в Карелії, в акваторії Онезького озера.

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

