Росія готує новий наступ восени: експерт розкрив головний напрямок удару

Літній наступ російських окупантів провалився, тож ворог планує спробувати досягти своїх загарбницьких цілей восени. Таку думку Денис Попович, військовий оглядач, висловив в етері Radio NV.

Експерт нагадав, що українські бійці повністю зірвали ворожі плани. Зокрема, ЗСУ не допустили створення росіянами буферної зони в Сумській області та перейшли до контрнаступальних дій.

Попович додав, що наразі росіяни відмовилися від створення буферної зони в Сумській області. Про це свідчить перекидання особового складу з Сумщини на Донеччину.

До цього ж не вдалося ворогу влітку окупувати Покровськ та Мирноград. Захоплення Костянтинівки теж залишилося лише у мріях противника.

"Не вдалося створити передумови, щоб здійснити наступ на Словʼянськ та Краматорськ", – додав Попович.

За його словами, усі ці загарбницькі завдання росіяни перенесли на осінь. Ймовірно, противник спробує оточити Покровськ та Мирноград, а також наблизитися до Костянтинівки.

"Спроба просунутися до Лиману та Сіверська й бажано захопити ці міста, аби просунутися до Словʼянська та Краматорська. Ну і створити передумови, щоб захоплювати вже Словʼянсько-Краматорську агломерацію. Це їхні основні завдання на осінь цього року. Плюс Купʼянськ, він теж буде у центрі уваги", – розповів Попович.

Крім цього, ворог спробує восени просунутися ближче до Запоріжжя.

"Такі завдання в них стоять на осінь. Чи вдасться їм це зробити – у мене глибокі сумніви", – підкреслив Попович.

Зеленський попереджав про нові наступи росіян

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що останні три наступальні операції РФ зазнали поразки, хоча попереду ще дві складні кампанії.

"Три компанії росіяни програли. Програли, тому що там велика кількість жертв серед особового складу і велика кількість втраченої техніки", - вказує він.

Український лідер додав, що у росіян ситуація склалася значно гірше, ніж вони очікували, і хоча Путін отримує доповіді та графіки, він, ймовірно, повністю цього не усвідомлює.

Нещодавно офіцер розвідки окремого загону безпілотних систем "Тайфун" Олександр "Алекс" повідомив, що Росія зосереджує всі свої сили біля Покровська, де тривають одні з найзапекліших боїв. Ворог прагне контролювати логістику, через що потрапити у місто та проводити ротації стало надзвичайно складно.

Тим часом на Куп’янському напрямку в Харківській області ситуація залишається важкою. Російським окупантам потрібен не стільки сам Куп’янськ, скільки Куп’янськ-Вузловий, де розташована вузлова станція залізниці, необхідна для забезпечення підрозділів.

Нагадаємо, Главред з посиланням на аналітиків писав, що окупаційна армія Путіна 15 та 16 вересня проводила наступальні операції в районі населених пунктів Куп'янськ, Кондрашівка, Красне Перше, а також у напрямку Петропавлівки і Піщаного.

