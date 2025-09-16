Сили оборони порушили управління армії РФ на фронті, постраждало командування

Серед особового складу противника постраждало і командування.

В Генштабі повідомили про наслідки нещодавньої атаки

Що повідомили в Генштабі:

8 вересня на окупованій Донеччині було уражено командні пункти РФ

Внаслідок ударів постраждало російське командування

Управління окупантів порушено

8 вересня підрозділи Сил оборони України завдали комплексного вогневого ураження по пунктах управління військ країни-агресорки Росії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Сьогодні, 16 вересня, у Генштабі уточнили результати ударів. Повідомляється, що під час атаки було уражено особовий склад противника, зокрема, і з числа командування.

Які командні пункти уразили Сили оборони

Під удар українських військових потрапили командні пункти угруповання військ "Центр" та 41-ї загальновійськової армії сухопутних військ ЗС РФ. Саме ці військові формування противника діють зараз на Покровському напрямку.

"Перед цим, 28 серпня, пункти управління російських військ на цьому напрямку відвідував міністр оборони країни-агресора Андрій Білоусов. Невдовзі після його візиту вказані місця дислокації командування окупаційної армії були успішно уражені", - йдеться у повідомленні.

Як атака вплинула на спроможності окупантів

У Генштабі зазначили, що удари по даних військових цілях суттєво порушують управління частинами та підрозділами збройних ил РФ. Також там додали, що Сили оборони будуть і надалі завдавати ударів по об'єктах РФ, щоб країна-агресорка припинила війну в Україні.

Якою була мета атаки - думка експерта

Главред писав, що за словами керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павла Лакійчука, 8 вересня внаслідок удару по тимчасово окупованому Донецьку постраждав і завод "Топаз". Він був важливою ремонтною базою, де російські війська відновлювали свою техніку.

Цей удар, на його думку, був нанесений з метою послаблення ворожого наступального потенціалу на всій ділянці фронту.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 8 вересня невідомі безпілотники та ракети вдарили по окупованих Донецьку, Макіївці та Єнакієвому. Ціллю атаки став колишній завод "Топаз", який уже зазнавав атак у 2023 та 2024 роках.

Раніше повідомлялося, що під час спецоперації Служби безпеки України 11 вересня в російському порту Приморськ Ленінградської області пошкоджено одразу два танкери РФ.

Напередодні також оператори 14-го окремого полку Сил безпілотних систем (СБС) спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу РФ.



