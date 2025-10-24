Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки

Анна Ярославська
24 жовтня 2025, 07:40
158
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки.
Атака дронів, Шахеди, рятувальники
Шахеди атакували Україну в ніч на 24 жовтня / Колаж: Главред, фото: ДержНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ атакувала Україну за допомогою БПЛА
  • Дрон влучив у багатоповерхівку в Херсоні, є постраждалі
  • На Кіровоградщині було атаковано об'єкт інфраструктури

У ніч на 24 жовтня російські війська ударними дронами атакували Україну. У Херсоні один "Шахед" влучив у багатоповерхівку. У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури.

Як повідомили в Херсонській ОВА, у Дніпровському районі Херсона безпілотник типу "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа.

відео дня

Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік.

"В обох - вибухові травми та термічні опіки. Каретою "швидкої" постраждалих доправили до лікарні для надання меддопомоги", - ідеться в повідомленні.

Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки
Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

У Кіровоградській області через ворожу атаку без світла залишилися 19 населених пунктів. Як повідомили в ОВА, було атаковано об'єкти критичної інфраструктури на території Новоукраїнського району. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Наразі триває ліквідація наслідків.

Рятувальник
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ / Фото: ДержНС

Атаки РФ на енергетику України - останні новини

Як писав Главред, за словами президента Зеленського, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. При цьому окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, наносять повторні удари, щоб поранити пожежників і енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася. За його словами, США готові максимально нам допомогти пройти цю зиму. Керівник ОП підкреслив, що американцям передали чіткий перелік того, що потрібно Україні.

За даними The Wall Street Journal, Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, розроблених у США, які розміщені в цілком секретних місця і забезпечують стабільність енергопостачання навіть за можливих атак Росії.

Чи буде світло в українців узимку: думка експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук спрогнозував, якою буде ситуація з електропостачанням в Україні взимку, якщо росіяни продовжать атаки.

За його словами, точно спрогнозувати ситуацію неможливо. Але, загалом, може реалізуватися один із двох сценаріїв.

"Оптимістичного сценарію я не бачу - є лише нейтральний та песимістичний. Нейтральний сценарій - це тепла зима. Але в неї особисто я не вірю. Я не вірив ні в першу теплу зиму, ні в другу, ні в третю", - сказав Корольчук в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Юрій Корольчук

Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій.

Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок".

У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України".

У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи.

З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України".

З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

09:58Політика
Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак

09:00Інтерв'ю
Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки

Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки

07:40Війна
Реклама

Популярне

Більше
Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдеться

Китайський гороскоп на сьогодні 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

Китайський гороскоп на сьогодні 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Останні новини

09:58

Різка зміна риторики РФ: в ISW розповіли, чому Путін і Медведєв "атакують" Трампа після санкцій

09:48

Зірка "Жіночого Кварталу" показала свого бойфренда - подробиці

09:45

Ціна вже перевалила за 100 гривень: в Україні невпинно дорожчає один продукт

09:29

У Німеччині закликають обмежити в’їзд для молодих українців: у чому причина

09:28

Такою ви цю страву точно не бачили: рецепт шуби у рожевих млинцяхВідео

Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025
09:08

Всупереч усьому: знаки зодіаку, які чинять по-своєму і не дотримуються правил

09:00

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак

08:42

Частина росіян залишилася без світла: вночі дрони атакували дві області РФВідео

08:22

Чи зможуть санкції США змусити Путіна припинити війну: зʼявився прогноз аналітиків

Реклама
08:10

Провал РФ на фронті та втрати окупантів у жовтніПогляд

07:40

Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки

06:57

Трамп встановив нові часові рамки Путіну: про що йдетьсяВідео

06:21

Грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті КремляПогляд

05:55

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти оленя

05:30

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликтВідео

04:56

Гороскоп на завтра 25 жовтня: Терезам - винагорода, Водоліям - велика сварка

04:34

Неприємний запах зникне з холодильника за три години: що треба зробити

04:00

"Щоб більше таке не ляпала": Леся Нікітюк звернулася до відомої акторки

03:30

Доля готує подарунок: трьох знаків зодіаку скоро чекає сплеск достатку

02:45

"Живе з нами": Ілона Гвоздьова зізналась, хто врятував її від розлучення

Реклама
02:02

Лише один нюанс може змусити Путіна закінчити війну - про що йдетьсяВідео

00:25

ЄС відклав виділення 140 млрд євро Україні через страх однієї країни - Bloomberg

23 жовтня, четвер
23:12

Які електромобілі мають найдовговічніші акумулятори - визначено 10 лідерів

22:14

Як сказати українською "однофамілець" - мовознавці назвали правильну відповідьВідео

22:07

В Білому домі висунули умову Путіну щодо війни - що від нього вимагаютьВідео

22:01

Географічна аномалія: чому 90% території Австралії залишається незаселеною

21:34

Оцет і апельсиновий сік: як змити нігті без ацетону

21:14

Як оригінально зберігати шарфи: професіонали назвали 4 способи

21:13

"Йому було 55": як помер Дизель Яценко насправді

20:58

Чому небезпечно ставити дзеркало в неправильних місцях: будете здивовані кількістю проблем

20:46

Засядько, Хаукін, Тимченко: чому світ не знає про цих українських супергероїв

20:45

Світло вимикаютимуть впродовж 16 годин: нові графіки відключень на 24 жовтня

20:21

Дивляться на стіну і гавкають – розкрито, чи можуть собаки відчувати привидів

20:20

Небезпека, яка може згубити: чому в Австралії не можна купатися без колготок

20:20

"Це зрадники": український шоумен розніс у пух і прах Потапа, Яму та Винника

20:10

РФ замовила десятки ядерних "Калібрів": в ЗМІ потрапили секретні документи

19:51

Близько 5 мільйонів: Зінченки засвітили розкішні аксесуари

19:24

Путін вперше відреагував на нові санкції США та видав ультиматум Україні - що відомо

19:21

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

19:10

Чому Трамп скасував зустріч із ПутінимПогляд

Реклама
19:01

Почнеться "чорна смуга": що не можна брати в руки у свято 24 жовтня, прикмети

18:44

"Може будуть завтра у нас": Зеленський заінтригував заявою про ракети Tomahawk

18:23

Бюджет втратив щонайменше 300 млн грн через зловживання пов’язаної з Гетманцевим компанії "М.С.Л.", - економіст

18:23

"Виб'є трон з-під Путіна": названо цікаву ціль для ЗСУВідео

18:21

Зеленський розкрив деталі плану закінчення війни - який перший крок

17:54

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

17:53

Кудрицький замовчував зрив програми укриттів в "Укренерго" перед своїми ж європейськими друзями, - депутат

17:48

Українців почали штрафувати за паркани в селі – можна влетіти на "кругленьку суму"Відео

17:29

Свіжі, проте провальні: експерти назвали найгірші авто 2025 року

17:18

"Як занервував Путін": Зеленський заявив про початок перемовин щодо Tomahawk

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Звідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали Луцькою
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти