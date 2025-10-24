Дрон влучив у житловий будинок у Херсоні, Кіровоградщина - без світла: наслідки нічної атаки

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки.

Шахеди атакували Україну в ніч на 24 жовтня / Колаж: Главред, фото: ДержНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ атакувала Україну за допомогою БПЛА

Дрон влучив у багатоповерхівку в Херсоні, є постраждалі

На Кіровоградщині було атаковано об'єкт інфраструктури

У ніч на 24 жовтня російські війська ударними дронами атакували Україну. У Херсоні один "Шахед" влучив у багатоповерхівку. У Кіровоградській області постраждав об'єкт інфраструктури.

Як повідомили в Херсонській ОВА, у Дніпровському районі Херсона безпілотник типу "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа.

Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік.

"В обох - вибухові травми та термічні опіки. Каретою "швидкої" постраждалих доправили до лікарні для надання меддопомоги", - ідеться в повідомленні.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

У Кіровоградській області через ворожу атаку без світла залишилися 19 населених пунктів. Як повідомили в ОВА, було атаковано об'єкти критичної інфраструктури на території Новоукраїнського району. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Наразі триває ліквідація наслідків.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ / Фото: ДержНС

Атаки РФ на енергетику України - останні новини

Як писав Главред, за словами президента Зеленського, восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. При цьому окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, наносять повторні удари, щоб поранити пожежників і енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася. За його словами, США готові максимально нам допомогти пройти цю зиму. Керівник ОП підкреслив, що американцям передали чіткий перелік того, що потрібно Україні.

За даними The Wall Street Journal, Україна ввела в експлуатацію нову систему резервних акумуляторів, розроблених у США, які розміщені в цілком секретних місця і забезпечують стабільність енергопостачання навіть за можливих атак Росії.

Чи буде світло в українців узимку: думка експерта

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук спрогнозував, якою буде ситуація з електропостачанням в Україні взимку, якщо росіяни продовжать атаки.

За його словами, точно спрогнозувати ситуацію неможливо. Але, загалом, може реалізуватися один із двох сценаріїв.

"Оптимістичного сценарію я не бачу - є лише нейтральний та песимістичний. Нейтральний сценарій - це тепла зима. Але в неї особисто я не вірю. Я не вірив ні в першу теплу зиму, ні в другу, ні в третю", - сказав Корольчук в інтерв'ю Главреду.

Про персону: Юрій Корольчук Юрій Корольчук - енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій. Закінчив філософський факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Протягом 1998-2002 року реалізовував низку аналітичних проєктів у Центрі політичних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, Центрі політичних досліджень "Нова Хвиля", Центрі політичного прогнозування газети "Високий замок". У 2003-2004 рр. очолював прес-службу компанії ДК "Газ України", що входиила до структури НАК "Нафтогаз України". У 2004-2005 рр. став головою прес-служби ВАТ "Укртранснафта", що входить до структури НАК "Нафтогаз України" і є монополістом на ринку транспортування нафти в напрямку країн Європейського Союзу та на вітчизняні нафтопереробні заводи. З 2006 по 2010 рік - начальник прес-центру НАК "Нафтогаз України". З 2010 року - один із засновників Інституту енергетичних досліджень, член Наглядової Ради Інституту енергетичних стратегій.

