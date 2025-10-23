Рус
РФ замовила десятки ядерних "Калібрів": в ЗМІ потрапили секретні документи

Руслана Заклінська
23 жовтня 2025, 20:10
Міноборони РФ замовило крилаті ракети "Калібр" із "спеціальною бойовою частиною".
РФ замовила десятки ядерних 'Калібрів': в ЗМІ потрапили секретні документи
Росія замовила 56 "Калібрів" з ядерною боєголовкою / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ замовила 56 крилатих ракет 3М‑14С з ядерною боєголовкою
  • Виконавець контракту КБ "Новатор"
  • Ракети мають виготовити впродовж 2024-2026 років

Міністерство оборони Росії замовило 56 крилатих ракет 3М-14С із сімейства "Калібр". Вони мають бути оснащені ядерною боєголовкою. Про це повідомив портал "Мілітарний".

Виконавцем контракту зазначене російське конструкторське бюро "Новатор", яке вже перебуває під санкціями ЄС за постачання крилатих ракет російським окупантам. За документами, які опинилися в розпорядженні видання, контракт має бути виконаний упродовж 2024-2026 років.

У закупівельних документах зазначена "спеціальна бойова частина". Це формулювання традиційно вживається при описі обладнання, що може бути адаптоване під ядерну боєголовку.

Що відомо про ракети "Калібр"

Ракета 3М-14С "Калібр" є однією з основних крилатих ракет, які Росія використовує для ударів по Україні. 3М‑14С - одна з модифікацій, яка застосовується як з надводних носіїв (фрегати, корвети, малі ракетні кораблі), так і з підводних човнів.

Ракета оснащена інерціально‑супутниковою (INS/GLONASS) системою наведення і здатна виконувати політ на малих висотах (sea‑skimming), що ускладнює її виявлення та перехоплення системами ППО.

Дальність польоту ракети, які перебувають у російської армії, оцінюється до 1 500-2 500 кілометрів. Експортні модифікації (наприклад, 3М-14Е) мають меншу дальність - близько 300 км.

Конструкція ракети дозволяє застосування як звичайної, так і ядерної бойової частини. На практиці найчастіше використовують конвенційні боєприпаси, проте замовлення саме на "спеціальну бойову частину" викликає занепокоєння.

ракета Калибр инфографика
Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Коли РФ може застосувати ядерну зброю - думка експерта

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв розповів в коментарі Главреду, що Росія могла б застосувати ядерну зброю, якщо Путін зрозуміє, що не здатен досягти поставлених перед війною цілей.

"Йому потрібно домогтися результатів, тому що жоден диктатор - і Путін не виняток - не є всевладною сутністю: він залежить від людей навколо себе. Йому необхідно демонструвати своєму оточенню, що він веде їх до перемоги і процвітання. Що з ним їм буде краще, ніж без нього", - зазначив дипломат.

За словами Бондарєва, якщо ж війна виявиться безрезультатною, країна зазнає втрат, а мир доведеться приймати на компромісних умовах, це може створити у його оточення враження, що "півкраїни угробили через дурниці", наприклад через Крим або ЛДНР. Бюрократи, олігархи та військові можуть почати ставити запитання щодо сенсу дій Путіна.

Ядерні погрози РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше колишній президент РФ Дмитро Медведєв різко відреагував на заяву Дональда Трампа, що в Росії нібито залишилося не 50, а всього 10-12 днів на мирне врегулювання з Україною. Він пригрозив США війною.

Після цих слів Трамп порадив Медведєву "стежити за словами". Проте Медведєв не став стриманішим і пригрозив американському лідеру російською ядерною зброєю.

Президент США у відповідь на таку заяву перемістив два атомні підводні човни ближче до берегів Росії.

Про джерело: Мілітарний

Мілітарний (Militarnyi) — українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент — новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія.

Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році.

31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

Реклама
Реклама
Реклама
