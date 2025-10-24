Рус
Лише один нюанс може змусити Путіна закінчити війну - про що йдеться

Юрій Берендій
24 жовтня 2025, 02:02
Ексміністр закордонних справ Огризко пояснив, що для Трампа ракети Tomahawk є радше інструментом тиску на Путіна, ніж реальною допомогою Україні.
Лише один нюанс може змусити Путіна закінчити війну - про що йдеться
Що може змусити Путіна закінчити війну / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила

Про що йдеться у матеріалі:

  • Путін може закінчити війну через тиск з боку США
  • Томагавк були одним із елементів тиску
  • Переговори Трампа і Путіна швидше за все не відбудуться

Тиск Трампа може змусити російського диктатора та воєнного злочинця Путіна припинити війну проти України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог Петро Олещук.

За його словами, важливим є питання про те, який саме тиск США можуть застосувати щодо Росії.

відео дня

"Просто розповідати Путіну, що Штати нададуть Україні Tomahawk, недостатньо. Потрібно, щоб ці Tomahawk вибухали в Москві. Тільки тоді Путін зрозуміє, що все, догралися, більше не треба", - наголошує він.

Олещук зауважив, що для Трампа ракети Tomahawk стали інструментом тиску на Путіна, аби змусити його сісти за стіл переговорів.

Дивіться відео, в якому Петро Олещук підбив підсумки зустрічі Зеленського і Трампа, спрогнозував, чим закінчиться війна, та пояснив, чому Tomahawk ще прилетять по Москві:

На думку політолога, Трамп вважає, що ці ракети вже виконали свою місію — спонукали російського лідера повернутися до діалогу й почати обговорення можливих домовленостей. Саме тому питання про надання Україні Tomahawk наразі для нього не стоїть на порядку денному. Трамп прагне досягти припинення вогню через домовленості з Путіним, подібно до того, як він діяв у ситуації з Газою. З цієї причини він не зацікавлений у зміцненні українських ударних можливостей. Доти, поки не відбудеться особиста зустріч між Трампом і Путіним, питання передачі Tomahawk Україні не розглядатиметься.

"Чесно кажучи, у зустріч Трампа і Путіна я не дуже вірю: навряд чи Путін охоче полетить до Будапешта. Втім, подивимося. Якщо ця зустріч не відбудеться, або якщо Трамп зрозуміє, що Путін не здатний домовлятися, тема Tomahawk повернеться і знову буде запропонована до розгляду", - резюмував він.

Лише один нюанс може змусити Путіна закінчити війну - про що йдеться
Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чи отримає Україна Томагавки від США - думка експерта

Як писав Главред, питання передачі Україні ракет Tomahawk залишається відкритим, але його не варто обговорювати публічно. Таку позицію висловив керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

На його думку, рішення президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського утриматися від публічних заяв щодо далекобійної зброї є абсолютно правильним. Огризко наголосив, що тема передачі Tomahawk Україні ще не знята з порядку денного.

"Добре, що Трамп не сказав "ні". Це чергове нагадування, що нам потрібно доводити до розуму всі наші ракети, щоб вони були не менш ефективними, ніж Tomahawk", - зазначив дипломат.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським у Білому домі запропонував варіант припинення війни, який передбачає замороження конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту. Втім, Кремль категорично відмовився приймати таку пропозицію.

Як зазначила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, Трамп очікує від російського диктатора Володимира Путіна не порожніх заяв, а реальних кроків, спрямованих на врегулювання війни проти України.

Водночас американський президент оголосив про скасування запланованої зустрічі з Путіним, пояснивши це тим, що переговори навряд чи дадуть бажаний результат.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

15:30

Любов має українське серце: відомий співак вразив піснею для Нацвідбору

15:20

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

