Чи буде Україна без тепла і світла: в Зеленського сказали, як проходитиме зима

Зазначається, що Зеленський щодня приділяє багато часу ситуації з енергетикою.

Відключення світла взимку / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви керівника ОП:

Росія намагається залишити Україну без світла і тепла

В США готові допомогти Україні пройти цю зиму

Зберігається неминучий ризик подальших ударів по енергетиці

Країна-агресор Росія постійно намагається в осінньо-зимовий сезон залишити Україну без тепла і світла. Цього року ситуація не змінилася. Про це сказав керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, в США розуміють наміри Росії.

"І президент Трамп, і міністр енергетики Райт, з яким була зустріч у президента Зеленського і прем'єр-міністра Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів Бессент - усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму", - наголосив він.

Керівник ОП підкреслив, що американцям передали чіткий перелік того, що потрібно Україні.

"Що стосується ризиків - звісно, вони існують. Поки триває ця війна, звичайно, неминучий ризик подальших ударів. Ми ж продовжимо робити те, що робили: захищати, і відновлювати, і розвивати", - каже Єрмак.

Він також додав, що український лідер Володимир Зеленський щодня приділяє багато часу ситуації з енергетикою.

Якими можуть бути відключення світла взимку

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що навесні 2025 року Росія фактично змінила напрям ударів і стала робити акцент на газовій сфері.

За його словами, оптимістичного сценарію щодо відключень світла немає.

"Нейтральний сценарій, на мою думку, — це, у кращому випадку, режим 50/50: 12 годин світло є, 12 — немає", - сказав він.

Черги відключень / Інфографіка: Главред

Світло - останні новини

Як повідомляв Главред, внаслідок чергової масштабної російської атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні у багатьох областях запроваджують відключення електроенергії. Енергетики попереджають, що складна ситуація в енергосистемі збережеться й 23 жовтня.

Експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв сказав, що мешканці Києва можуть днями сидіти без світла.

Раніше, міністерка енергетики Світлана Гринчук заявляла, що ситуація в енергосистемі наразі контрольована. Найскладніше становище – у Чернігівській області, куди російські війська спрямували значну кількість атак.

Про персону: Андрій Єрмак Єрмак Андрій Борисович — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року. Єрмак народився 21 листопада 1971 року у Києві. Він закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю юрист-міжнародник. Багато років він займався юридичною практикою та громадською діяльністю. 21 травня 2019 року Єрмак став помічником президента України Володимира Зеленського. Того ж року він став членом Національної інвестиційної ради, а згодом - членом Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром". 11 лютого 2020 року Андрія Єрмака було призначено на посаду керівника Офісу президента України.

