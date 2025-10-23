'Може будуть завтра у нас': Зеленський заінтригував заявою про ракети Tomahawk

Президент заявив, що Україна використовувала далекобійні можливості власного виробництва для ударів вглиб РФ.

Зеленський заінтригував заявою про Tomahawk

Ключові тези Зеленського:

Україна поки не має ракет Tomahawk, але може завтра будуть

Ключовим результатом зустрічі в США стали нові санкції проти РФ

Україна ніколи не застосовувала далекобійну зброю США для ударів по РФ

В Україні можуть з'явитися американські крилаті ракети Tomahawk. ЗСУ ніколи не використовували для ударів по РФ далекобійну зброю, яку надали США. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Бельгії.

"Ми поки не маємо "Томагавків". Ось і все. Це результат (зустрічі Зеленського з Трампом - ред.)... Не знаю, може завтра будуть "Томагавки" в нас", - сказав президент. відео дня

Водночас Зеленський підкреслив, що ключовим результатом переговорів у Вашингтоні стали нові санкції проти РФ. За його словами, ніякого саміту в Угорщині без участі України не повинно бути.

Чи била Україна американською далекобійною зброєю по Росії

Президент прямо заявив, що Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ураження важливих об’єктів на території Росії. За його словами, застосування такої зброї обмежувалося територіями, що тимчасово окуповані Росією.

"Ми ніколи не використовували по дуже важливих цілях на території Росії американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості, але це було суто, я би так сказав, на території бойових дій", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що для дальніх ударів Україна застосовувала власні далекобійні системи. За його словами, Україна має новітні далекобійні засоби власного виробництва з радіусом дії від 150 км до 3 000 км.

"Я не впевнений, що я відкрию зараз щось нове. Є у нас чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва. І саме ми задіємо їх від 150 кілометрів до 3 тисяч кілометрів - це наші новітні можливості", - наголосив він.

Ракети Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чи отримає Україна Томагавки

Керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в коментарі Главреду заявив, що тема постачання в Україну крилатих ракет Tomahawk не вичерпана, однак її не варто обговорювати в публічній площині. За словами дипломата, публічні заяви можуть ускладнити переговорний процес і поставити під загрозу чутливі домовленості.

"Ці ракети нам, безумовно, потрібні... Але одних Tomahawk замало - вони мають бути частиною комплексу знищення російських об'єктів. Якщо ми застосуємо комплексний підхід, тобто Tomahawk, дрони, розвідка тощо, тоді отримаємо результат", - сказав Огризко.

Ракети Tomahawk для України - останні новини

Нагадаємо, 22 жовтня видання The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Трампа зняла обмеження на застосування Україною окремих західних ракет дальньої дії по цілях на території Росії. Раніше удари з використанням таких ракет потребували схвалення голови Пентагону.

Також 23 жовтня президент Зеленський заявив, що далекобійна зброя, зокрема ракети Tomahawk, може змінити хід війни та змусити Путіна відчути наслідки агресії. Київ веде переговори з європейськими країнами, де є такі ракети.

Як повідомляв Главред, наразі остаточного рішення щодо Томагавків для України не ухвалено. Віце-президент Штатів Джей Ді Венс заявив, що Трамп "почув" запит України, проте стурбований питаннями безпеки США.

