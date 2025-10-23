Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Може будуть завтра у нас": Зеленський заінтригував заявою про ракети Tomahawk

Руслана Заклінська
23 жовтня 2025, 18:44
124
Президент заявив, що Україна використовувала далекобійні можливості власного виробництва для ударів вглиб РФ.
'Може будуть завтра у нас': Зеленський заінтригував заявою про ракети Tomahawk
Зеленський заінтригував заявою про Tomahawk / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, uk.wikipedia.org

Ключові тези Зеленського:

  • Україна поки не має ракет Tomahawk, але може завтра будуть
  • Ключовим результатом зустрічі в США стали нові санкції проти РФ
  • Україна ніколи не застосовувала далекобійну зброю США для ударів по РФ

В Україні можуть з'явитися американські крилаті ракети Tomahawk. ЗСУ ніколи не використовували для ударів по РФ далекобійну зброю, яку надали США. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами у Бельгії.

"Ми поки не маємо "Томагавків". Ось і все. Це результат (зустрічі Зеленського з Трампом - ред.)... Не знаю, може завтра будуть "Томагавки" в нас", - сказав президент.

відео дня

Водночас Зеленський підкреслив, що ключовим результатом переговорів у Вашингтоні стали нові санкції проти РФ. За його словами, ніякого саміту в Угорщині без участі України не повинно бути.

Чи била Україна американською далекобійною зброєю по Росії

Президент прямо заявив, що Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ураження важливих об’єктів на території Росії. За його словами, застосування такої зброї обмежувалося територіями, що тимчасово окуповані Росією.

"Ми ніколи не використовували по дуже важливих цілях на території Росії американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості, але це було суто, я би так сказав, на території бойових дій", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що для дальніх ударів Україна застосовувала власні далекобійні системи. За його словами, Україна має новітні далекобійні засоби власного виробництва з радіусом дії від 150 км до 3 000 км.

"Я не впевнений, що я відкрию зараз щось нове. Є у нас чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва. І саме ми задіємо їх від 150 кілометрів до 3 тисяч кілометрів - це наші новітні можливості", - наголосив він.

'Може будуть завтра у нас': Зеленський заінтригував заявою про ракети Tomahawk
Ракети Tomahawk / Інфографіка: Главред

Чи отримає Україна Томагавки

Керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в коментарі Главреду заявив, що тема постачання в Україну крилатих ракет Tomahawk не вичерпана, однак її не варто обговорювати в публічній площині. За словами дипломата, публічні заяви можуть ускладнити переговорний процес і поставити під загрозу чутливі домовленості.

"Ці ракети нам, безумовно, потрібні... Але одних Tomahawk замало - вони мають бути частиною комплексу знищення російських об'єктів. Якщо ми застосуємо комплексний підхід, тобто Tomahawk, дрони, розвідка тощо, тоді отримаємо результат", - сказав Огризко.

Ракети Tomahawk для України - останні новини

Нагадаємо, 22 жовтня видання The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Трампа зняла обмеження на застосування Україною окремих західних ракет дальньої дії по цілях на території Росії. Раніше удари з використанням таких ракет потребували схвалення голови Пентагону.

Також 23 жовтня президент Зеленський заявив, що далекобійна зброя, зокрема ракети Tomahawk, може змінити хід війни та змусити Путіна відчути наслідки агресії. Київ веде переговори з європейськими країнами, де є такі ракети.

Як повідомляв Главред, наразі остаточного рішення щодо Томагавків для України не ухвалено. Віце-президент Штатів Джей Ді Венс заявив, що Трамп "почув" запит України, проте стурбований питаннями безпеки США.

Читайте також:

Про джерело: Офіс президента України

Офіс президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Томагавки Томагавк війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін вперше відреагував на нові санкції США та видав ультиматум Україні - що відомо

Путін вперше відреагував на нові санкції США та видав ультиматум Україні - що відомо

19:24Світ
Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

19:21Синоптик
"Може будуть завтра у нас": Зеленський заінтригував заявою про ракети Tomahawk

"Може будуть завтра у нас": Зеленський заінтригував заявою про ракети Tomahawk

18:44Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 24 жовтня: Близнюкам - весела зустріч, Козорогам - зміни

Гороскоп на завтра 24 жовтня: Близнюкам - весела зустріч, Козорогам - зміни

Всесвіт на їхньому боці: кого зі знаків зодіаку "накриє" хвиля удачі та успіху

Всесвіт на їхньому боці: кого зі знаків зодіаку "накриє" хвиля удачі та успіху

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

"Стало вразливістю для мене": відомий співак зізнався, чому не служить після повістки

Китайський гороскоп на завтра 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

Китайський гороскоп на завтра 24 жовтня: Коням - зневіра, Свиням - відмова

Останні новини

19:24

Путін вперше відреагував на нові санкції США та видав ультиматум Україні - що відомо

19:21

Потужний шторм атакує Україну: у яких областях буде справжній Армагеддон

19:10

Чому Трамп скасував зустріч із ПутінимПогляд

19:01

Почнеться "чорна смуга": що не можна брати в руки у свято 24 жовтня, прикмети

18:44

"Може будуть завтра у нас": Зеленський заінтригував заявою про ракети Tomahawk

Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025Теплопостачання буде мінімальним, газ можуть подавати погодинно: Корольчук - про опалювальний сезон 2025
18:23

Бюджет втратив щонайменше 300 млн грн через зловживання пов’язаної з Гетманцевим компанії "М.С.Л.", - економіст

18:23

"Виб'є трон з-під Путіна": названо цікаву ціль для ЗСУВідео

18:21

Зеленський розкрив деталі плану закінчення війни - який перший крок

17:54

Долар злетів до максимуму з кінця січня, євро шалено підскочив: новий курс валют

Реклама
17:53

Кудрицький замовчував зрив програми укриттів в "Укренерго" перед своїми ж європейськими друзями, - депутат

17:48

Українців почали штрафувати за паркани в селі – можна влетіти на "кругленьку суму"Відео

17:29

Свіжі, проте провальні: експерти назвали найгірші авто 2025 року

17:18

"Як занервував Путін": Зеленський заявив про початок перемовин щодо Tomahawk

16:59

Китай відвернувся від Росії після нових санкцій Трампа - Reuters розкрили деталі

16:56

Звільнення Кучерового Яру: у ЗСУ показали рятувальну операцію з евакуації цивільних

16:54

Без світла, опалення, води і газу: експерт заявив про можливий тотальний блекаутВідео

16:43

Ірина Білик висунула претензії колишньому чоловіку — що зробив Дмитро Коляденко

16:41

Паспорти в Україні оформлюватимуть по-новому - Рада ухвалила важливі зміни

16:21

Секрет розкрито - чи справді золото Полуботка досі лежить у Банку АнгліїВідео

16:19

"Комунікатори під час війни": в Києві відбудеться форум про стандарти комунікацій у воєнний час новини компанії

Реклама
16:11

"Мадяр" звернувся до угорців у річницю революції 1956 року та побажав скинути з себе російське ярмо

16:09

"Моє безпліддя": акаунт російської співачки зламали і дізналися її таємниці

16:01

Потрібно буде платити податки: коли можуть підвищитись тарифи на таксі в Україні

16:00

Росія завалиться за рік: названо єдину умову краху економіки Путіна

15:51

Доведеться одягати шубу: українців попередили про можливі проблеми з опаленням

15:31

Почалась масштабна пожежа: Генштаб розкрив деталі масованого удару по Росії

15:30

Любов має українське серце: відомий співак вразив піснею для Нацвідбору

15:20

Як українцям за лічені хвилини зігріти квартиру під час блекаутів

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

15:04

В Україні є справжнє місто-музей: унікальне місце, про яке мало хто знаєВідео

14:34

Штормовий вітер, дощ та різке зниження температури: в Україну йде похолодання

14:19

Перший союзник Путіна здався: у Bloomberg розкрили плани Індії щодо нафти

14:08

Здивує навіть досвідчених кошатників: як насправді коти відчувають біль людини

14:04

Ворог просувається біля двох населених пунктів на Дніпропетровщині: DeepState показали зміни на карті

14:00

Олена Тополя заговорила про зміну професії: "Іноді "нагрібає"

13:50

Розбите серце: Софія Ротару опублікувала скорботне повідомлення

13:42

Чи пробрались росіяни на правий берег: в ЦПД сказали, що діється в Херсоні

13:30

Путіністку Гузєєву перевіряє поліція: загрожує 10 років в'язниці

13:27

Не американці, як вважає більшість: хто придумав Геловін насправді

13:16

Погода на завтра 24 жовтня - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

Реклама
13:07

Печериці можна виростити навіть у квартирі: що для цього потрібноВідео

12:58

Енергосистема перезапускається дефібрилятором: чому Україна увійшла в зиму непідготовленоюВідео

12:58

Путіна заганяють у кут, Трамп ухвалив колосальне рішення - Sky News

12:51

"Бріжит Бардо померла": акторка емоційно відреагувала на раптове повідомлення

12:49

"В шоці": відомий український режисер розповів про "приліт" у його будинок

12:48

Бюджетна хитрість водіїв: чи варто встановлювати стяжки на шини взимку

12:37

Журналістка й оператор телеканалу Freedom загинули під час атаки РФ на Краматорськ

12:36

Суп за бабусиним рецептом - хітова осіння страваВідео

12:18

Вже остаточно: які будуть тарифи на електроенергію в Україні взимку

12:08

Задихається: російського ведучого Юрія Ніколаєва екстрено госпіталізували

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти