Касетні 'Шахеди' і 'полювання' на рятувальників: РФ перейшла до нової тактики терору

Минулої ночі РФ запустила понад 300 дронів і 37 ракет, багато з них - балістичні.

Під ударом опинилися п'ять областей України / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головні тези:

Росія щодня атакує енергетичну інфраструктуру України

РФ застосовує "подвійний терор"

Путін "глухий до всього, що говорить світ", Захід має посилити тиск

Восени 2025 року армія РФ щодня армія РФ атакує енергетичну інфраструктуру України. При цьому окупанти застосовують подвійний терор - б'ють "Шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, минулої ночі російські військові завдавали ударів по енергетиці та цивільній інфраструктурі України.

"Понад 300 ударних дронів і 37 ракет, з них значна кількість балістичних, застосувала Росія проти України. Під атакою була інфраструктура Вінницької, Сумської, Полтавської області", - розповів президент.

У Ніжині Чернігівської області пошкодили пошту, одна людина поранена.

У Харківській області під удар потрапила критична інфраструктура, частина ДСНС. Є поранені.

"І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор - б'ють "шахедами" з касетними боєприпасами, завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень", - повідомив Зеленський.

Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред

Глава держави додав, що глава РФ "Путін глухий до всього, що говорить світ, тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, - це мова тиску".

"Тиск санкціями, тиск далекобійністю. Можливі сильні рішення, які допоможуть. І це залежить від Сполучених Штатів, від Європи, від усіх партнерів, чия сила безпосередньо впливає на завершення війни. Зараз важливий імпульс досягнення миру на Близькому Сході. У Європі це теж можливо. Саме про це говоритиму сьогодні та завтра у Вашингтоні", - додав Зеленський.

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Жовтень 2025 року став одним із найважчих місяців у війні з точки зору атак на енергосистему України. Детальніше читайте в матеріалі: Нова тактика РФ: які міста і області будуть без опалення і світла взимку, список.

Як писав Главред, увечері 15 жовтня РФ атакувала дронами Ніжин Чернігівської області.

БпЛА влучили в один із логістичних об'єктів і багатоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією, одна людина поранена.

Уранці 16 жовтня по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт у Росії літака МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Після цього в Харкові, Кропивницькому, Ізюмі та Полтаві прогриміли вибухи.

За даними моніторингових каналів, протягом сьогоднішнього ранку окупанти застосували понад 20 балістичних ракет "Іскандер-М".

У ДТЕК повідомили, що ворог укотре атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК Нафтогаз дронами та ракетами.

"Унаслідок атаки роботу об'єктів газовидобутку в Полтавській області було зупинено", - ідеться в повідомленні.

