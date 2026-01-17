Харків під масованим ракетним ударом: у місті лунає серія потужних вибухів

Внаслідок ворожого удару постраждала людина.

Росіяни завдали ракетного удару по Харкову

У Харкові пролунали вибухи

Росіяни атакують обʼєкти критичної інфраструктури

У суботу, 17 січня, у Харкові пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Мер міста Ігор Терехов заявив про російський удар по Індустріальному району міста, наслідки уточнюються.

Він додав, що внаслідок ворожого удару є постраждалі.

"Ворог бʼє по обʼєкту критичної інфраструктури", - написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу Харкова.

Медики надають постраждалому всю необхідну допомогу.

За уточненою інформацією, постраждав 62-річний чоловік.

Якими ракетами РФ атакує Україну

Станом на 15:30 мер Харкова Ігор Терехов додав, що внаслідок удару РФ по об'єкту критичної інфраструктури зафіксовано дуже значні пошкодження.

"Це не той випадок, коли "трохи підлатали й поїхали далі". Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом. З кожним таким обстрілом централізована подача тепла та електрики дається все важче. Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви — не безкінечні, навантаження — пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу "з’їдає" можливості для стабілізації", - пояснив він.

Ворог готується до нових масових ударів - попередження Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни найближчими днями готуються до нових масових ударів по території України.

"Зараз від розвідки ми маємо інформацію, що росіяни готуються до нових масових ударів...Все одно, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Будь ласка, допомагайте тим, хто поруч з вами, самотнім, хто потребує вашої підтримки", - заявив президент.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 17 січня країна-агресор Росія завдала удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Виникла пожежа, є пошкодження.

Днем раніше противник атакував об'єкти енергетичної інфраструктури одразу у кількох областях. Внаслідок обстрілів у низці регіонів були знеструмлення.

Нещодавно полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав, що навряд чи найближчим часом країна-агресор Росія запустить по Україні "Орешник".

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

