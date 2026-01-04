ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетників

Коротко:
- 26 грудня у Краснодарському краї РФ стався вибух
- Загорівся військовий автомобіль КАМАЗ
- Є втрати серед військових РФ
Вранці 26 грудня у Краснодарському краї РФ пролунав потужний вибух. Об'єктом операції стали військовослужбовці 47-ї ракетної бригади ЗС РФ. Про це повідомило ГУР України.
Вибух стався близько 07:40 на в'їзді до місця дислокації ворожого підрозділу в місті Кореновськ. Унаслідок мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ.
На момент вибуху вантажівка перевозила особовий склад підрозділу. За даними розвідки, серед російських солдатів є втрати.
У ГУР наголосили, що саме цей підрозділ несе відповідальність за масовані ракетні удари по території України та воєнні злочини проти мирного населення.
"ГУР МО України нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.
Дивіться відео підриву російських військових на Кубані:
Які об’єкти РФ є пріоритетними для ударів - думка експерта
Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначаив, що під час планування ударів Україна цілеспрямовано обирає стратегічно важливі цілі. Йдеться не лише про суто військові об’єкти, а й про ключові економічні та науково-виробничі центри, які формують фінансові надходження до бюджету РФ і посилюють її воєнний потенціал.
За словами експерта, виведення таких вузлів з ладу знижує можливості Кремля фінансувати війну, забезпечувати армію технікою та підтримувати стабільну роботу оборонної промисловості.
Нагадаємо, розвідники з підрозділу ГУР МО "Примари" 10-11 грудня завдали точних ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму. Було знищено військово-транспортний літак Ан-26 та дві радіолокаційні системи - 55Ж6М "Небо-М" і 64Н6Е.
Також у ніч на 21 грудня на російському аеродромі під Липецьком знищено два винищувачі Су-30 та Су-27. Літаки були уражені в ангарі силами руху опору після двотижневої підготовки.
Як повідомляв Главред, 1 січня Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та команду розвідки з успішною спецоперацією, яка зірвала план спецслужб РФ щодо його ліквідації. Росіяни замовили вбивство Капустіна за $500 тис., однак у результаті багатомісячної операції ГУР його життя збережено, а замовників і виконавців викрито.
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
