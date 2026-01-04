Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетників

Руслана Заклінська
4 січня 2026, 14:10
1137
КАМАЗ із особовим складом 47-ї ракетної бригади дистанційно підірвали.
ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетників
Підрив КАМАЗа в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • 26 грудня у Краснодарському краї РФ стався вибух
  • Загорівся військовий автомобіль КАМАЗ
  • Є втрати серед військових РФ

Вранці 26 грудня у Краснодарському краї РФ пролунав потужний вибух. Об'єктом операції стали військовослужбовці 47-ї ракетної бригади ЗС РФ. Про це повідомило ГУР України.

Вибух стався близько 07:40 на в'їзді до місця дислокації ворожого підрозділу в місті Кореновськ. Унаслідок мінно-вибухового ураження загорівся військовий автомобіль КАМАЗ.

відео дня

На момент вибуху вантажівка перевозила особовий склад підрозділу. За даними розвідки, серед російських солдатів є втрати.

У ГУР наголосили, що саме цей підрозділ несе відповідальність за масовані ракетні удари по території України та воєнні злочини проти мирного населення.

"ГУР МО України нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - йдеться у повідомленні.

Дивіться відео підриву російських військових на Кубані:

ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетників
Підрив росіян на Кубані / Фото: скріншот

Які об’єкти РФ є пріоритетними для ударів - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначаив, що під час планування ударів Україна цілеспрямовано обирає стратегічно важливі цілі. Йдеться не лише про суто військові об’єкти, а й про ключові економічні та науково-виробничі центри, які формують фінансові надходження до бюджету РФ і посилюють її воєнний потенціал.

За словами експерта, виведення таких вузлів з ладу знижує можливості Кремля фінансувати війну, забезпечувати армію технікою та підтримувати стабільну роботу оборонної промисловості.

Операції ГУР - новини за темою

Нагадаємо, розвідники з підрозділу ГУР МО "Примари" 10-11 грудня завдали точних ударів по цілях у тимчасово окупованому Криму. Було знищено військово-транспортний літак Ан-26 та дві радіолокаційні системи - 55Ж6М "Небо-М" і 64Н6Е.

Також у ніч на 21 грудня на російському аеродромі під Липецьком знищено два винищувачі Су-30 та Су-27. Літаки були уражені в ангарі силами руху опору після двотижневої підготовки.

Як повідомляв Главред, 1 січня Кирило Буданов привітав командира РДК Дениса Капустіна та команду розвідки з успішною спецоперацією, яка зірвала план спецслужб РФ щодо його ліквідації. Росіяни замовили вбивство Капустіна за $500 тис., однак у результаті багатомісячної операції ГУР його життя збережено, а замовників і виконавців викрито.

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії ГУР вибух у Росії вибух війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст

РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст

15:28Війна
ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетників

ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетників

14:10Війна
Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

14:08Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

Останні новини

15:42

ДНК без магії: що насправді стоїть за генетичним кодом

15:35

Очікується зростання: стало відомо, скільки Україна виробляє далекобійних дронів

15:28

РФ тестує "покровський сценарій": у WP попередили про нову тактику захоплення міст

15:10

В Україні масово відраховують студентів з університетів: у чому причина

14:21

"Вєлікій і могучій": як Росія вигадала собі мову

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
14:16

Тільки ці китайські знаки зодіаку будуть найуспішнішими у 2026 році

14:10

ГУР відплатило РФ за ракетні удари: на Кубані підірвали російських ракетниківВідео

14:08

Погода на Водохреще в Україні: синоптикиня сказала, чи вдарить сильний мороз

13:51

Діти путініста Кіркорова зіткнулися зі знущаннями: "Не хочуть бути як я"

Реклама
13:39

Люкс без смаку: що псує образ навіть із дорогими брендами

13:21

Чоловік наважився відчинити двері, повз які проходив 40 років: що він там знайшовФото

13:03

Не лише з часником: чому сало годувало армії та літало в космос

13:00

"Треба все закінчити": Цимбалюк зробив заяву про переможницю "Холостяка"

12:59

Ексочільник Держприкордонслужби Дейнеко отримав нову посаду - перші деталі

12:57

План з'явився ще понад 60 років тому: чому у Львові насправді немає метроВідео

12:41

Росіяни готують новий наступ: яке місто України хоче захопити ворог до лютого

12:05

"Проходить лікування через контузію": Вітвіцька розповіла про службу нареченого-воїна

12:02

Любовний гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня

11:52

"Підстав очікувати миру немає": війна завершиться не в Україні - The Independent

11:50

Фінансовий гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня

Реклама
11:44

Морози до -20°C, сніг і шквальний вітер: відома дата лютого похолодання

11:21

У Києві вибухнуло авто біля житлових будинків - є постраждалі

10:48

"Кілька разів сходилися": колишня Цимбалюка розкрила їхні стосунки

10:31

Путін перед складним вибором: усі сценарії для диктатора ризиковані - The Times

10:25

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

10:15

"Без ілюзій": експерт розкрив, що насправді стоїть за призначенням Буданова

10:11

Переможець "Євробачення" Даміано Давид оголосив про заручини - хто обраниця

09:25

Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:20

Чому 5 січня не можна виконувати домашнє прибирання: яке церковне свято

09:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 січня (оновлюється)

08:49

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

08:40

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня: Леви досягнуть цілей, Діви - вирішать проблеми

08:23

Венесуела отримала виконувача обов'язків президента - хто ним став

08:10

Кремль усе менше довіряє КадировуПогляд

07:44

Україна близька до миру, але одне питання залишається відкритим - NYT

06:10

Як Москва намагається довести, що є надійним "політичним дахом" для людожерських режимівПогляд

05:12

Стюардеса розкрила, на які два місця в літаку ніколи не сяде: яка причина

04:30

Більше, ніж початок білої смуги: які знаки зодіаку незабаром підкорять удачу

03:37

Багато хто використовує неправильно: як процідити макарони друшляком

02:31

Що потрібно покласти в кишеню від псування: прикмети на свято 4 січня

Реклама
01:32

Життя після смерті: жінка пережила неймовірний досвід і дізналася про безсмертя

03 січня, субота
23:25

"Це номер один": Зеленський натякнув на нові переговори з Трампом у США

22:55

В переговорах не буде сенсу: експерт пояснив, як зупинити Путіна і війну

22:32

Лорак проміняла рідну доньку на нового чоловіка: що вона зробила

22:31

Енергетичний удар: тривожний прогноз масштабного блекауту в Україні

22:03

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

21:29

Перемир'я дасть фору Путіну: названо терміни нової війни РФ з Україною

21:16

Вілла Сміта звинуватили в сексуальних домаганнях

20:51

"Новий шанс": Зеленський вийшов з заявою про закінчення війни в Україні

20:36

Сніг, шалений вітер та мороз: Україну накриває справжній зимовий Армагеддон

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти