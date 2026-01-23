РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: відомі терміни атаки

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Загроза обстрілу / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

Коротко:

Росія може готувати масований удар по Україні

Атака може відбутись вже цієї ночі

Спостерігається активність ворога на різних аеродромах

Країна-агресор Росія, ймовірно, хоче здійснити ракетний удар по Україні в ніч з 23 на 24 січня. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в ефірі NTA.

За його словами, цієї ночі є всі ознаки того, що можливий удар. Росіяни проводять активні передислокації.

"Протягом 24 чи 48 годин може бути нанесений удар. Я ще раз кажу – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - наголосив він.

Костенко про загрозу обстрілу - відео:

Водночас, моніторингові канали повідомляють, що наразі продовжується активна комунікація ворожої стратегічної авіації за допомогою апаратури телекодового звʼязку.

Також відмічено активність на аеродромах "Енгельс", "Оленья", "Бєлая" та пункту управління в Москві. Крім того, є ряд ознак, що можуть вказувати на підготовку до здійснення обстрілу бомбардувальниками Ту-95мс, Ту-22м.

Зокрема, повідомляється, що два Ту-95МС з аеродрому "Енгельс" здійснюють передислокацію на аеродром "Дягилево"/"Оленья" після спорядження крилатими ракетами.

"Наразі важко сказати чи повʼязано це з ймовірним бойовим вильотом сьогодні вночі чи ні. Продовжуємо спостерігати", - йдеться у повідомленні.

Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці

Заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ сказав, що країна-агресор Росія готується до подальших атак по енергетичному сектору та інфраструктурі України.

За його словами, удари можуть бути спрямовані по об’єктах та мережах, що обслуговують атомні електростанції.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері, 22 січня, країна-терорист Росія знову здійснила атаку на Україну, запустивши ударні безпілотники. Під ударом опинився, зокрема, Кривий Ріг.

В ніч на 21 січня російська армія завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та господарські споруди.

Крім того, вночі та зранку 20 січня РФ масштабно атакувала Україну ракетами та дронами. Внаслідок удару постраждали кілька українських електричних підстанцій, що мають важливе значення для ядерної безпеки.

Про персону: Роман Костенко Роман Костенко - народний депутат України, Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, пише Вікіпедія.

