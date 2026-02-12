Рус
Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого

Юрій Берендій
12 лютого 2026, 23:13
13 лютого в Черкаській області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських обстрілів і пошкодження енергосистеми.
Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого
Відключення світла Черкаси - коли не буде світла в Черкаській області 13 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Коли не буде світла в Черкасах та області 13 лютого
  • Як діятимуть графіки "Черкасиобленерго" 13 лютого

В п'ятницю, 13 лютого, по всій території Черкаської області будуть діяти графіки відключення електроенергії для населення та промисловості. Про те, коли не буде світла 13 лютого в Черкаській області повідомило "Черкасиобленерго".

В обленерго повідомили, що обмеження запроваджуються через безперервні обстріли з боку ворога та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

Відключення світла 13 лютого Черкаська область черга 1.1

1.1: 00:30 – 03:30, 05:30 – 09:30, 12:00 – 15:30, 18:00 – 21:30

Відключення світла 13 лютого Черкаська область черга 1.2

1.2: 01:30 – 04:30, 06:30 – 10:30, 13:00 – 16:30, 19:00 – 22:30

Відключення світла 13 лютого Черкаська область черга 2.1

2.1: 03:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:30 – 18:00, 20:30 – 00:00

Відключення світла 13 лютого Черкаська область черга 2.2

2.2: 00:00 – 01:00, 04:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:30 – 19:00, 21:30 – 00:00

Відключення світла 13 лютого Черкаська область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 20:00, 22:30 – 00:00

Відключення світла 13 лютого Черкаська область черга 3.2

3.2: 00:00 – 00:30, 03:30 – 06:30, 08:30 – 12:30, 15:00 – 18:30, 21:00 – 00:00

Відключення світла 13 лютого Черкаська область черга 4.1

4.1: 02:30 – 05:30, 07:30 – 11:30, 14:00 – 17:30, 20:00 – 23:30

Відключення світла 13 лютого Черкаська область черга 4.2

4.2: 00:00 – 02:30, 04:30 – 08:30, 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30, 23:00 – 00:00

Відключення світла 13 лютого Черкаська область черга 5.1

5.1: 00:00 – 01:30, 04:00 – 07:30, 09:30 – 13:30, 16:00 – 19:30, 22:00 – 00:00

Відключення світла 13 лютого Черкаська область черга 5.2

5.2: 02:00 – 05:00, 07:00 – 11:00, 13:30 – 17:00, 19:30 – 23:00

Відключення світла 13 лютого Черкаська область черга 6.1

6.1: 01:00 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:30 – 16:00, 18:30 – 22:00

Відключення світла 13 лютого Черкаська область черга 6.2

6.2: 00:00 – 03:00, 05:00 – 09:00, 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:00, 23:30 – 00:00

Згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго", 13 лютого в Черкаській області для промислових підприємств і бізнесу протягом усієї добидіятимуть графіки обмеження потужності.

Темна п'ятниця для Черкаської області: коли вимикатимуть світло 13 лютого
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 лютого в усіх регіонах України протягом доби діятимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Колишній керівник "Оператора ГТС України" Сергій Макогон зазначив, що міська влада Києва має переглянути підхід до системи теплопостачання, особливо на Лівому березі, де залежність від великих теплоелектроцентралей робить райони більш уразливими до можливих повторних атак з боку Росії.

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснив, що енергосистема України продовжує працювати у складних умовах через пошкоджену інфраструктуру та обмежені можливості передачі електроенергії між регіонами. За його словами, ситуація залишається особливо напруженою у чотирьох містах, серед яких і столиця.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

    Новини партнерів

    Прогриміли вибухи, зграя дронів наближається: Одеса під масовою атакою

    Прогриміли вибухи, зграя дронів наближається: Одеса під масовою атакою

    23:07Війна
    Якою буде мирна угода з РФ - Зеленський висунув умови та пояснив позицію України

    Якою буде мирна угода з РФ - Зеленський висунув умови та пояснив позицію України

    21:56Війна
    Наслідки атак змушують економити: як вимикатимуть світло у п’ятницю, 13 лютого

    Наслідки атак змушують економити: як вимикатимуть світло у п’ятницю, 13 лютого

    20:45Енергетика
    Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

    Наталія Могилевська "втекла" від дітей і чоловіка - причина

    Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробування

    Затемнення у Водолії 17 лютого: на кого чекає прорив, а на кого — серйозні випробування

    Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

    Долар з євро різко пішли у піке: з'явився курс валют на 13 лютого

    Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

    Зростає гурманом: Леся Нікітюк показала 8-місячного сина за трапезою

    Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

    Гороскоп Таро на завтра, 13 лютого: Скорпіону - нове життя, Ракам - дія

