"Надовго вас вистачить?": Могилевська розкрила свою дієту і обурила фанатів

Шанувальників збентежив раціон зірки, яка схудла на 20 кілограмів.

https://glavred.net/stars/nadolgo-vas-hvatit-mogilevskaya-raskryla-svoyu-dietu-i-vozmutila-fanatov-10740473.html Посилання скопійоване

Наталія Могилевська схудла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Ви дізнаєтеся:

Дієту Наталії Могилевської

Чому фанатів співачки обурив раціон співачки

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками своїм раціоном на день і викликала хвилю питань про корисність такої жорсткої дієти. Артистка нещодавно схудла на 20 кілограмів і вирішила показати, як підтримує результат, в Instagram і Telegram-каналі.

За словами Могилівської, секрет її стрункості — "ранковий детокс" і два прийоми їжі на день, основу яких складають овочі.

відео дня

"Ви часто запитували, як підтримую таку форму, тож ділюся з вами своїми секретами", — заявила Наталя.

Наталія Могилевська харчування / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Як харчується Наталія Могилевська

Основа раціону Наталії Могилевської — усвідомленість і суворий режим, в якому ключову роль відіграє потужний ранковий детокс. Співачка починає день з ритуалів для очищення організму: склянки теплої води, ложки рослинної олії холодного віджиму (гарбузової або лляної) і прийому розторопші.

Обід артистки зазвичай настає о 13:00 і базується на великій кількості овочів. Наталя віддає перевагу овочевим рагу, міксам зелені і замороженим сумішам. Справжнім фаворитом зірки є сирий натертий буряк з домашнім кеш'ю-майонезом. Для підтримки тривалого відчуття ситості вона доповнює тарілку гречкою або порцією червоної риби.

Вечеря співачки проходить досить рано, між 16:00 і 17:00, що відповідає принципам інтервального голодування. У вечірнє меню можуть входити тушкована капуста, сочевичний суп з кінзою, мариновані овочі і домашня консервація. Раз на тиждень Могилевська практикує "розвантажувальний день" і переходить на одноразове харчування, замінюючи вечерю прийомом касторової олії для глибокого очищення організму.

Обід Наталії Могилевської / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Чому фанати розкритикували дієту Наталії Могилевської

Публікація викликала неоднозначну реакцію у фанатів, частина яких назвала харчування співачки занадто суворим. Також вони відзначили відсутність в раціоні достатньої кількості білка та інших важливих елементів.

"Чи вистачить вам надовго такого харчування? Маленькі порції, інтервальне голодування, салат без олії, але при цьому горіхи кеш'ю це десь 200 ккал відразу. Краще з'їсти шматочок курки, м'яса або який-небудь гарнір додати... я теж експериментувала, але найефективніше це просто нормальне збалансоване харчування"

Як схудла Наталія Могилевська / Скріншот YouTube

"Наталю, я Вами захоплююся, як артисткою, жінкою, але... Ви публічна людина, лідер думок, не несіть таке харчування в маси, будь ласка, це не здорові поради. Дівчата, читаючи це, будуть за Вами повторювати, а потім місяцями виправлятимуть наслідки такого харчування"

"Якщо пів дня без їжі цим не можна наїстися. Там була згадана гречка – може бути. Невже без десерту?"

"А де ж необхідна порція білка?"

"Мені не вистачає складних вуглеводів на тарілці"

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська ведуча Маричка Довбенко прокоментувала розлучення відомих артистів Тараса і Олени Тополь і зізналася, що їхній розрив став потрясінням для колег зі шоу-бізнесу. Напередодні розлучення подружжя демонструвало ідеальну сім'ю.

Також зірка "Тихої Нави" розповів про закоханість у відому ведучу Лесю Нікітюк. Актор Іван Білаш підкреслив, що Леся — винятковий професіонал своєї справи, і розповів про кумедну ситуацію, яка сталася на зйомках.

Вас може зацікавити:

Про особу: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред