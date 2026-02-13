Рус
"Надовго вас вистачить?": Могилевська розкрила свою дієту і обурила фанатів

Христина Трохимчук
13 лютого 2026, 12:27
58
Шанувальників збентежив раціон зірки, яка схудла на 20 кілограмів.
Наталія Могилевська схудла
Наталія Могилевська схудла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Ви дізнаєтеся:

  • Дієту Наталії Могилевської
  • Чому фанатів співачки обурив раціон співачки

Відома українська співачка Наталія Могилевська поділилася з шанувальниками своїм раціоном на день і викликала хвилю питань про корисність такої жорсткої дієти. Артистка нещодавно схудла на 20 кілограмів і вирішила показати, як підтримує результат, в Instagram і Telegram-каналі.

За словами Могилівської, секрет її стрункості — "ранковий детокс" і два прийоми їжі на день, основу яких складають овочі.

"Ви часто запитували, як підтримую таку форму, тож ділюся з вами своїми секретами", — заявила Наталя.

Наталія Могилівська харчування
Наталія Могилевська харчування / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Як харчується Наталія Могилевська

Основа раціону Наталії Могилевської — усвідомленість і суворий режим, в якому ключову роль відіграє потужний ранковий детокс. Співачка починає день з ритуалів для очищення організму: склянки теплої води, ложки рослинної олії холодного віджиму (гарбузової або лляної) і прийому розторопші.

Обід артистки зазвичай настає о 13:00 і базується на великій кількості овочів. Наталя віддає перевагу овочевим рагу, міксам зелені і замороженим сумішам. Справжнім фаворитом зірки є сирий натертий буряк з домашнім кеш'ю-майонезом. Для підтримки тривалого відчуття ситості вона доповнює тарілку гречкою або порцією червоної риби.

Вечеря співачки проходить досить рано, між 16:00 і 17:00, що відповідає принципам інтервального голодування. У вечірнє меню можуть входити тушкована капуста, сочевичний суп з кінзою, мариновані овочі і домашня консервація. Раз на тиждень Могилевська практикує "розвантажувальний день" і переходить на одноразове харчування, замінюючи вечерю прийомом касторової олії для глибокого очищення організму.

Обід Наталії Могилевської
Обід Наталії Могилевської / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Чому фанати розкритикували дієту Наталії Могилевської

Публікація викликала неоднозначну реакцію у фанатів, частина яких назвала харчування співачки занадто суворим. Також вони відзначили відсутність в раціоні достатньої кількості білка та інших важливих елементів.

"Чи вистачить вам надовго такого харчування? Маленькі порції, інтервальне голодування, салат без олії, але при цьому горіхи кеш'ю це десь 200 ккал відразу. Краще з'їсти шматочок курки, м'яса або який-небудь гарнір додати... я теж експериментувала, але найефективніше це просто нормальне збалансоване харчування"

Наталія Могилівська
Як схудла Наталія Могилевська / Скріншот YouTube

"Наталю, я Вами захоплююся, як артисткою, жінкою, але... Ви публічна людина, лідер думок, не несіть таке харчування в маси, будь ласка, це не здорові поради. Дівчата, читаючи це, будуть за Вами повторювати, а потім місяцями виправлятимуть наслідки такого харчування"

"Якщо пів дня без їжі цим не можна наїстися. Там була згадана гречка – може бути. Невже без десерту?"

"А де ж необхідна порція білка?"

"Мені не вистачає складних вуглеводів на тарілці"

Наталія Могилевська
Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

Про особу: Наталія Могилевська

Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наталія Могилевська новини шоу бізнесу
