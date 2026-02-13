Масштабна індексація пенсій: стало відомо, на скільки піднімуть виплати українцям

Цьогорічне підвищення пенсій на 4% більше, ніж індекс інфляції попереднього року.

Пенсії перерахують з 1 березня

З 1 березня в Україні проведуть індексацію пенсій на 12,1% - про це в інтерв’ю Українському радіо повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін.

За його словами, заплановане підвищення на 4% перевищує інфляцію минулого року, а необхідні розрахунки та проєкт нормативного акта вже фіналізують для подання до Кабміну.

Індексація стане черговим етапом у системі перерахунку пенсій, яка за останні два десятиліття неодноразово змінювалася. Закон про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що набув чинності у 2004 році, передбачав щорічне підвищення виплат відповідно до зростання цін і зарплат. Проте у 2014–2016 роках індексацію призупинили через економічну кризу.

Після пенсійної реформи 2017 року механізм перегляду пенсій оновили, а щорічне підвищення відновили лише восени того ж року. Відтоді дата індексації визначається урядом у межах бюджету Пенсійного фонду, а мінімальний розмір підвищення має враховувати динаміку цін і зарплат.

У 2019 році Кабмін закріпив проведення індексації з 1 березня, і саме з цієї дати перерахунок здійснюється переважно щороку. Для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до кінця 2018 року, індексація становила:

2021 рік - 11%

2022 рік - 14%

2023 рік - 19,7%

2024 рік - 7,96%

2025 рік - 11,5%

Цьогорічне підвищення у 12,1% стане одним із найбільших за останні роки та має компенсувати зростання вартості життя.

Як повідомляв Главред, в Україні стандартний пенсійний вік становить 60 років, однак для представників окремих професій та мешканців сільської місцевості передбачено винятки. У 2025 році деякі категорії громадян можуть оформити пенсію достроково - вже з 55 років.

Варто зауважити, що самотні українські пенсіонери залишаються серед найвразливіших категорій населення. Для підтримки таких людей держава запровадила щомісячну доплату — майже 1000 гривень.

Нагадаємо, у 2026 році українці матимуть можливість оформити пенсію залежно від віку та страхового стажу. Так, для виходу у 60 років потрібно підтвердити щонайменше 33 роки роботи. Якщо людина вирішить піти на пенсію у 63 роки, достатньо буде 23 років стажу, а у 65 років - лише 15.

Про персону: Денис Улютін Денис Валерійович Улютін (нар. 18 квітня 1982) — український державний службовець. З 2025 року — Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Раніше, з 2020 по 2025 рік, був першим заступником Міністра фінансів України, пише Вікіпедія. Починав свій кар'єрний шлях з посади головного державного податкового інспектора Державної податкової адміністрації України. З березня 2010 року по квітень 2016 року працював в Апараті Прем'єр-міністра України. З квітня 2016 року по червень 2018 року був керівником Патронатної служби Міністра фінансів України. Має Подяку Міністерства фінансів України від 16 червня 2017 року. З квітня 2019 року обіймав посаду заступника Державного секретаря Секретаріату Кабінету Міністрів України. З 2020 по 2025 рік обіймав посаду першого заступника Міністра фінансів України. 17 липня 2025 року був призначений міністром соціальної політики, сім'ї та єдності України в уряді Юлії Свириденко.

