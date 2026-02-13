"Жах, що він їй зробив": в мережі викрили чоловіка Лорак

Коротко:
- Про що повідомили користувачі
- Що зробив чоловік Лорак
Російська співачка Ані Лорак, яка родом з України, але зрадила рідну країну і продовжує розважати жителів країни-терористки РФ і переживає труднощі в шлюбі зі своїм йога-інструктором Ісааком Віджраку, отримала важливе повідомлення від шанувальників в мережі.
Зокрема, її чоловіка викрили користувачі, назвавши його альфонсом. Крім того, підписники Лорак дивуються з цього і запитують співачку, "як його можна любити".
Все почалося з того, що Віджраку опублікував пост у своєму Instagram зі дивною фотографією. Знімок він підписав просто: "Не можу дочекатися, коли обійму тебе".
Тим часом коментатори відповіли на фото не найкращим чином. Хтось вважає Віджраку альфонсом, який влаштувався жити за рахунок зрадниці України.
Інші ж дивуються і не розуміють, як Лорак могла знайти собі такого партнера.
Шлюб Ані Лорак з Ісааком Віджраку
Тим часом, ходять чутки, що в шлюбі Лорак і її йога-інструктора не все гаразд. Пишуть, що пластичному чоловікові Лорак не вистачає грошей на утримання. Більш того, російські пропагандисти писали, що Ісаак Віджраку роздратований тим, що Лорак витрачає величезні суми на свою проблемну дочку Софію.
Про особу: Ані Лорак
Ані Лорак - співачка, колишня Народна артистка України (позбавлена звання восени 2024 року), яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "мистецтвом поза політикою". Лорак виховує дочку Софію (2011 р.н.) від першого шлюбу. Навесні 2025 року повідомила, що вийшла заміж вдруге.
