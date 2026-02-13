Циклони накриють Україну: погода на вихідних принесе відлигу до +10 і мокрий сніг

На українців чекає теплий вікенд перед похолоданням.

На вихідних в Україні очікуються погодні гойдалки / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яка буде погода 14 і 15 лютого

Чого чекати від погоди в Києві

Коли в Україну повернуться морози

На вихідних 14-15 лютого погоду в Україні формуватимуть циклони. Деталі розкрила синоптик Наталія Діденко.

Згідно з її прогнозом, у суботу, 14 лютого, над територією країни формуватиметься циклон з центром у районі Дніпропетровської області. Саме він принесе дощі у східні, південні та місцями центральні регіони. Невеликі опади очікуються також на заході України. На півночі буде хмарно, волого, можливі тумани.

Температура повітря істотно не зміниться: збережеться відлига з невеликими "плюсами", а на півдні стовпчики термометрів піднімуться до +5...+10 градусів.

Синоптик попереджає, що потепління супроводжуватиметься таненням снігу і льоду, падінням бурульок і сходженням снігових мас з дахів. У гірських районах зростає небезпека лавин.

У Києві 14 лютого очікується тепла погода — вдень потеплішає до +3 градусів.

Погода в Україні 14 лютого / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Україні 15 лютого

У неділю погодна ситуація зміниться. До України наблизиться новий активний циклон.

Прогнозуються мокрий сніг, налипання снігу, місцями сильні опади, поривчастий вітер до штормових значень, хуртовини. У південних і східних областях можливі сильні дощі.

Погода в Україні 15 лютого / Фото: meteo.gov.ua

Коли прийде нове похолодання

Після зміщення циклону на північний схід 16-17 лютого в Україну прийде похолодання. За словами синоптика, воно буде відчутним, проте не екстремальним.

"Похолодання буде відчутним, але не минулих масштабів, помірнішим", - зазначила Діденко.

Метеоролог також закликала орієнтуватися на офіційні прогнози і не довіряти неперевіреній інформації з різних додатків.

Погода в Україні 16 лютого / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Україні 17 лютого / Фото: meteo.gov.ua

Наталія Диденко / Інфографіка: Главред ​

Погода в Україні - прогнози по регіонах

Як писав Главред, погода в Полтаві та області 13 лютого буде хмарною з проясненнями. Вдень очікується невеликий дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

13 лютого Житомирська область опиниться в зоні підвищеної метеонебезпеки через густий туман і ожеледицю.

14 і 15 лютого Дніпро опиниться під впливом вологого повітря і щільної хмарності. Погода буде холодною, з мокрими опадами і мінливою атмосферою.

Погода в Одесі в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання і опади.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

