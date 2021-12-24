Жінки в армії: в яких країнах світу мобілізація є загальною

Військовий облік для жінок існує в різних країнах / Фото : glavnoe.ua, poltava.to

В Україні жінки зобов'язані стати на військовий облік. Відповідний наказ Міністерства оборони набув чинності 17 грудня поточного року і викликав великий резонанс у суспільстві, ставши першою темою обговорення.

Українці шоковані тим, що жінки працездатного віку більшості професій повинні отримати військовий квиток до кінця 2022 року, але за даними ТСН.иа, який зібрав добірку країн, де жінки також є військовозобов'язаними, це не нововведення в світі.

Наприклад, в Ізраїлі є найвідоміша армія світу, де служать жінки. До призову в цій країні підлягають всі громадяни країни по досягненню 18 років, а ізраїльтянки служать нарівні з чоловіками в сухопутних військах, у флоті і в авіації. Найбільше їх в артилерії або прикордонних військах. Термін мобілізації у жінок в Ізраїлі на рік менше, ніж у чоловіків - 2 роки.

Кожен третій солдат Ізраїлю - жінка.

В одній з найбільш мілітаризованих країн світу - Північній Кореї жінок також беруть в армію для служби в спеціальних військових частинах окремо від чоловіків терміном на 7 років. Так, в армії КНДР служить близько 10% панянок, так як потрапляють в армію тільки ті дівчата, які довели свою вірність партії і служать переважно у військах протиповітряної оборони і берегової артилерії.

Реклама

В Еритреї жінки служать в армії 1,5 року. Більше 25% військовослужбовців там-представниці прекрасної статі.

У Європі найпершою країною, яка закликала жінок в армію, стала Норвегія. У 2013 році парламент вирішив, що на військовий облік повинні стати жінки від 19 до 44 років. Термін їх служби 7-19 місяців. Близько 27% норвежок сьогодні проходять військову службу.

Загальний заклик існує і в Китаї, але він ніколи не проводиться.

Також жінки служать в арміях Перу, Малайзії, Беніну, Іспанії, Швеції, США, Великобританії, Франції, Німеччини, Канади та Австралії, Росії та багатьох інших країн, але у них є спеціальні привілеї.

читайте також Мережа вибухнула мемами з приводу рішення поставити українок на військовий облікВійськовий облік для жінок

В Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

Пізніше в Міноборони пояснили, що указ виданий на виконання змін до закон Про військовий обов'язок і військову службу від 30 березня 2021 року.

Тепер жінки зазначених у наказі професій і спеціальностей будуть зобов'язані стати на військовий облік, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і мають вік від 18 до 60 років.

У той же час в Міноборони поки не повідомили, протягом якого часу жінки повинні стати на облік у військкоматі.

Читайте також: