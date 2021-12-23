Мережа вибухнула мемами з приводу рішення поставити українок на військовий облік

У мережі сміються над військовим обліком для жінок / соцмережі

Як відомо, українських жінок з 2022 року призиватимуть на військову службу. У Міноборони вже заявили, що це відбудеться тільки в крайньому випадку. Зокрема, при введенні воєнного стану або особливому періоді мобілізації.

Тим часом, начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявив, що за весь час мобілізації в країні жодна жінка не була покликана без своєї згоди.

Але в Мережі цю ситуацію обговорюють дещо по-іншому і дуже бурхливо.

Насправді українці сміються над такою ініціативою влади і прямо кажуть, що це нежіноча служба.

Зокрема, багато хто обурюється, що робити в разі, якщо в сім'ї з неповнолітніми, а ще гірше - маленькими дітьми, є дві військовозобов'язані людини.

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"Куди тоді дівати дітей?",- запитують українці, однак сприймають ситуацію і з гумором.

Главред зібрав добірку найяскравіших мемів щодо ідеї української влади поставити українок на військовий облік.

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