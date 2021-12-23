Мережа вибухнула мемами з приводу рішення поставити українок на військовий облік

Користувачі висміяли рішення влади.
Як відомо, українських жінок з 2022 року призиватимуть на військову службу. У Міноборони вже заявили, що це відбудеться тільки в крайньому випадку. Зокрема, при введенні воєнного стану або особливому періоді мобілізації.
Тим часом, начальник управління персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач заявив, що за весь час мобілізації в країні жодна жінка не була покликана без своєї згоди.
Але в Мережі цю ситуацію обговорюють дещо по-іншому і дуже бурхливо.
Насправді українці сміються над такою ініціативою влади і прямо кажуть, що це нежіноча служба.
Зокрема, багато хто обурюється, що робити в разі, якщо в сім'ї з неповнолітніми, а ще гірше - маленькими дітьми, є дві військовозобов'язані людини.
"Куди тоді дівати дітей?",- запитують українці, однак сприймають ситуацію і з гумором.
Главред зібрав добірку найяскравіших мемів щодо ідеї української влади поставити українок на військовий облік.
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