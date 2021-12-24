В Україні жінок поставлять на військовий облік: скільки заплатять ФОПи та інші громадяни за ухилення

З 2022 року українських жінок з 18 до 60 років поставлять на військовий облік / ua.depositphotos.com

З 2022 року кожна жінка в Україні віком від 18 до 60 років, яка належить до певного переліку професій, стане військовозобов'язаною і повинна буде стати на облік у військовому комісаріаті.

У разі відмови стати на військовий облік накладатимуться штрафні санкції. Особа, яка сплачує адміністративне стягнення, і розмір штрафу визначається видом зайнятості жінки.

Для жінок-працівниць та їхніх керівників передбачаються штрафи в розмірі 850-1700 грн і 5100-8500 грн відповідно.

Якщо жінка є самозайнятою особою-підприємцем (ФОП), то вся сума штрафу за непостановку на військовий облік повинна сплачуватися особисто.

читайте такожВійськовий облік українок: кого і коли можуть забрати на службуДо слова, якщо жінка змінить місце роботи, то про це їй потрібно буде повідомити у військкомат. Це ж стосується і місця проживання або зміни сімейного стану. Для матерів з дітьми буде зроблено відстрочку.

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У Міноборони кажуть, що на військовозобов'язаних жінок будуть поширюватися ті ж самі відстрочки, як і на чоловіків – навчання, сімейні обставини тощо.

Військовозобов'язаних жінок можуть викликати на військові збори, а в разі необхідності навіть мобілізувати. Але призову на строкову військову службу жінок не буде.

Хто контролюватиме виконання наказу

Органи державної служби України з питань праці та територіальних центрів комплектування соціальної політики уповноважені здійснювати контроль та застосовувати адміністративні стягнення у випадках порушення норм, згідно з якими роботодавець повинен перевіряти документи жінки про взяття її на військовий облік у військкоматі перед початком трудових відносин з нею.

Як повідомляв Главред, Мережа вибухнула мемами через рішення поставити українок на військовий облік.

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