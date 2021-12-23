В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік: все, що потрібно знати

Згідно з документом, на військовому обліку повинні перебувати працівниці, зайняті в 35 сферах діяльності.
В Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, яким затверджено перелік галузей і професій для жінок, які повинні складатися на військовому обліку.
Наказ Міноборони №313 був зареєстрований в Міністерстві юстиції ще 3 грудня 2021 року, а нещодавно він був офіційно опублікований.
Згідно з документом, на військовому обліку повинні перебувати працівниці, зайняті в 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці – від громадського харчування до банківської справи.
Список професій, які потрапляють під військовий облік
11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перераховує трохи більше 100 професій, споріднених відповідним військово-обліковим спеціальностям, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.
У цьому переліку найрізноманітніші професії (як керівники виробничих підрозділів і органів влади, так і звичайні робітники і службовці) отримали споріднені військово-облікові спеціальності.
Весь список професій можна дізнатися за цим посилання.
Що важливо знати жінкам
Жінка спочатку повинна повідомити свого керівника підприємства:
- Прийти до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку. Однак є вікові обмеження і обмеження щодо здоров'я.
- Потрібно написати відповідну заяву і надати документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку із закладу, де працює.
- Після цього буде прийнято рішення, чи підлягає жінка обліку.
Штрафи для жінок за ухилення військового обліку
Штрафні санкції почнуть запроваджувати після 2022 року. Розмір штрафу для українок становитиме від 850 гривень, для підприємств - від 5500 гривень.
За якої умови жінок почнуть призивати до армії
У Міноборони зазначили, що це будуть робити тільки в крайньому випадку. Тобто при введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.
Що загрожує роботодавцям
Тепер роботодавець повинен проконтролювати наявність документів про перебування на військовому обліку у своїх працівників. Це робити не тільки у чоловіків, але і у жінок.
За прийом на роботу працівника без перебування на обліку передбачено штраф від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки - від 5100 до 8500 гривень.
читайте такожПостановка жінок на військовий облік: військкомати самі визначатимуть процедуру
Згідно зі ст. 28 Закону Про військовий обов'язок, граничний вік перебування в запасі - до 60 років.
Що кажуть експерти
Як розповів Главреду генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романченко, військовий облік, причому не тільки жінок, а й чоловіків - це питання принципового характеру.
Останнім часом в ЗМІ розглядаються питання бомбосховищ і всього того, що раніше називалося цивільною обороною. Крім того, з наступного року запроваджують в дію закон про Національний опір, яким передбачається створення територіальної оборони.
"Але війну ведуть не тільки Збройні сили і силові структури, а держава і, перш за все, суспільство. І в такому випадку повинні залучатися всі громадяни. Держава, без всяких ілюзій - це апарат насильства всіх в інтересах більшості, і в таких умовах потрібно мобілізувати всі людські ресурси", - говорить Романченко.
У ЗСУ майже 30 тисяч жінок
"У нинішньому складі ЗСУ жінок вже близько 30 тисяч, і ми вже перейшли етап від радянського часу, і поточна війна на сході показала, що жінки можуть бути не тільки натхненниками чоловіків на подвиги, а й бути дуже ефективними на всіх позиціях", - зазначає він.
Крім того, жінка часом більш відповідальна, системна і пунктуальна, а це - вкрай необхідні якості для ведення війни.
У світі вже є позитивні приклади військового обліку жінок - зокрема, Ізраїль, який десятки років живе у військовому оточенні і там жінки служать строкову службу. Але у нас поки такого немає, є тільки добровільна, і цей указ був виданий, щоб залучити всіх необхідних. У тому числі, і в інформаційній сфері, тому що у нас йде гібридна війна, важливою частиною якої є інформаційна війна, на яку Путін витрачає мільйони.
А ось голова наглядової ради ВГО Українська асоціація власників зброї Георгій Учайкін сказав Главреду ,що "За фактом у нас досі немає базового закону про право володіння зброєю, закону про територіальну оборону в тому вигляді, яким би він мав бути, у нас теж немає, а лише йде дискусія про розвиток напрямку національного опору".
читайте такожВійськовий облік українок: кого і коли можуть забрати на службу
"Коли я почув новину про військовий облік для жінок, то захотілося брудно вилаятися, тому що ця ініціатива відірвана від усього, що насправді відбувається в Україні в напрямку безпеки людини і країни. До речі, на навчаннях територіальної оборони, які підпорядковуються Міністерству оборони, часто тренуються на макетах автоматів Калашникова (і це, на секундочку, на восьмому році війни)", - зазначає експерт.
Навіщо взялися ставити на облік жінок
За його словами, в Україні навіть чоловіки не всі на обліку стоять. І замість того, щоб налагодити цей процес, взялися ставити на облік жінок, причому ще й запровадили штрафи для керівників підприємств, де працюють жінки.
"Тому тут незрозуміло - цей указ більше про штрафи або про зміцнення обороноздатності. Якщо говорити про зміцнення обороноздатності, то в такий час було б непогано, щоб всі були військовозобов'язаними, але в певному обсязі - для чоловіків більше навантаження, для жінок - менше. Але фундаменту для цього немає, тому що як можна будувати п'ятий поверх без попередніх чотирьох?",- каже Учайкін.
За його словами, це більше схоже на якийсь медійний привід, щоб відвернути увагу суспільства від інших нагальних проблем.
"До того ж, організувати цей процес не так і просто. Адже мова тут йде не про 10 тисяч, а про мільйони жінок, адже під дію наказу потрапляють переважна більшість жіночого населення України. А як в умовах поточного стану карантинних обмежень це провести - незрозуміло, не кажучи вже про те, що на практиці на це може знадобитися кілька років", - додав експерт.
Читайте також:
- В Україні стартувала система обліку олігархів: як вона працюватиме
- Українські жінки зобов'язані стати на військовий облік: кого не візьмуть на роботу без "військових" документів