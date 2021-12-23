В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік: все, що потрібно знати

Військовий облік для жінок / Міноборони, УНІАН

В Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, яким затверджено перелік галузей і професій для жінок, які повинні складатися на військовому обліку.

Наказ Міноборони №313 був зареєстрований в Міністерстві юстиції ще 3 грудня 2021 року, а нещодавно він був офіційно опублікований.

Згідно з документом, на військовому обліку повинні перебувати працівниці, зайняті в 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці – від громадського харчування до банківської справи.

Список професій, які потрапляють під військовий облік

11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перераховує трохи більше 100 професій, споріднених відповідним військово-обліковим спеціальностям, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.

У цьому переліку найрізноманітніші професії (як керівники виробничих підрозділів і органів влади, так і звичайні робітники і службовці) отримали споріднені військово-облікові спеціальності.

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Весь список професій можна дізнатися за цим посилання.

Що важливо знати жінкам

Жінка спочатку повинна повідомити свого керівника підприємства:

Прийти до центру комплектування протягом 2022 року та з'ясувати чи підлягає вона військовому обліку. Однак є вікові обмеження і обмеження щодо здоров'я .

і . Потрібно написати відповідну заяву і надати документи : паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку із закладу, де працює.

: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про шлюб, народження дітей, закінчення навчального закладу, довідку із закладу, де працює. Після цього буде прийнято рішення , чи підлягає жінка обліку.

Штрафи для жінок за ухилення військового обліку

Штрафні санкції почнуть запроваджувати після 2022 року. Розмір штрафу для українок становитиме від 850 гривень, для підприємств - від 5500 гривень.

За якої умови жінок почнуть призивати до армії

У Міноборони зазначили, що це будуть робити тільки в крайньому випадку. Тобто при введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.

Що загрожує роботодавцям

Тепер роботодавець повинен проконтролювати наявність документів про перебування на військовому обліку у своїх працівників. Це робити не тільки у чоловіків, але і у жінок.

За прийом на роботу працівника без перебування на обліку передбачено штраф від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки - від 5100 до 8500 гривень.

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Згідно зі ст. 28 Закону Про військовий обов'язок, граничний вік перебування в запасі - до 60 років.

Що кажуть експерти

Як розповів Главреду генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романченко, військовий облік, причому не тільки жінок, а й чоловіків - це питання принципового характеру.

Останнім часом в ЗМІ розглядаються питання бомбосховищ і всього того, що раніше називалося цивільною обороною. Крім того, з наступного року запроваджують в дію закон про Національний опір, яким передбачається створення територіальної оборони.

"Але війну ведуть не тільки Збройні сили і силові структури, а держава і, перш за все, суспільство. І в такому випадку повинні залучатися всі громадяни. Держава, без всяких ілюзій - це апарат насильства всіх в інтересах більшості, і в таких умовах потрібно мобілізувати всі людські ресурси", - говорить Романченко.

У ЗСУ майже 30 тисяч жінок

"У нинішньому складі ЗСУ жінок вже близько 30 тисяч, і ми вже перейшли етап від радянського часу, і поточна війна на сході показала, що жінки можуть бути не тільки натхненниками чоловіків на подвиги, а й бути дуже ефективними на всіх позиціях", - зазначає він.

Крім того, жінка часом більш відповідальна, системна і пунктуальна, а це - вкрай необхідні якості для ведення війни.

У світі вже є позитивні приклади військового обліку жінок - зокрема, Ізраїль, який десятки років живе у військовому оточенні і там жінки служать строкову службу. Але у нас поки такого немає, є тільки добровільна, і цей указ був виданий, щоб залучити всіх необхідних. У тому числі, і в інформаційній сфері, тому що у нас йде гібридна війна, важливою частиною якої є інформаційна війна, на яку Путін витрачає мільйони.

А ось голова наглядової ради ВГО Українська асоціація власників зброї Георгій Учайкін сказав Главреду ,що "За фактом у нас досі немає базового закону про право володіння зброєю, закону про територіальну оборону в тому вигляді, яким би він мав бути, у нас теж немає, а лише йде дискусія про розвиток напрямку національного опору".

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"Коли я почув новину про військовий облік для жінок, то захотілося брудно вилаятися, тому що ця ініціатива відірвана від усього, що насправді відбувається в Україні в напрямку безпеки людини і країни. До речі, на навчаннях територіальної оборони, які підпорядковуються Міністерству оборони, часто тренуються на макетах автоматів Калашникова (і це, на секундочку, на восьмому році війни)", - зазначає експерт.

Навіщо взялися ставити на облік жінок

За його словами, в Україні навіть чоловіки не всі на обліку стоять. І замість того, щоб налагодити цей процес, взялися ставити на облік жінок, причому ще й запровадили штрафи для керівників підприємств, де працюють жінки.

"Тому тут незрозуміло - цей указ більше про штрафи або про зміцнення обороноздатності. Якщо говорити про зміцнення обороноздатності, то в такий час було б непогано, щоб всі були військовозобов'язаними, але в певному обсязі - для чоловіків більше навантаження, для жінок - менше. Але фундаменту для цього немає, тому що як можна будувати п'ятий поверх без попередніх чотирьох?",- каже Учайкін.

За його словами, це більше схоже на якийсь медійний привід, щоб відвернути увагу суспільства від інших нагальних проблем.

"До того ж, організувати цей процес не так і просто. Адже мова тут йде не про 10 тисяч, а про мільйони жінок, адже під дію наказу потрапляють переважна більшість жіночого населення України. А як в умовах поточного стану карантинних обмежень це провести - незрозуміло, не кажучи вже про те, що на практиці на це може знадобитися кілька років", - додав експерт.

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