Одні тепер вимоги до чоловіків і жінок: Арестович висловився про військовий облік українок

"Жінки просто замінять чоловіків" / УНІАН

В Україні затвердили перелік "військовозобов'язаних" професій для жінок, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік.

Як відомо, це стосується медиків, фінансистів, бухгалтерів, менеджерів, програмістів, журналістів, музикантів та інших.

І поки суспільство обурювалося нововведеннями, позаштатний радник глави ОП Олексій Арестович прокоментував закон.

За його словами, військовий облік українок "це гендерна рівність".

"Жінки цього вимагали всю дорогу? Ось домоглися нарешті. Одні тепер вимоги до чоловіків і жінок", - сказав Арестович в ефірі Вартові еспресо.

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Крім того, він стверджує, що це не означає, що жінок покличуть, навіть у разі введення воєнного стану.

"Це робиться тому, що держава хоче знати, які люди, які спеціальності у них є, тому що якщо введуть воєнний стан - жінки замінять на посадах чоловіків, які в цей час будуть на фронті", - сказав Арестович.

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В Україні набув чинності новий наказ Міністерства оборони. У ньому затверджено перелік галузей і професій для жінок, зобов'язаних стати на військовий облік.

Йдеться про працівниць, зайнятих у 35 сферах діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці - від громадського харчування до банківської справи.

Без військового квитка жінки не зможуть працевлаштуватися. А якщо роботодавець закриє на це очі, то отримає солідний штраф - від 5100 до 8500 грн.

Пізніше в Міноборони пояснили, що указ виданий на виконання змін до закон Про військовий обов'язок і військову службу від 30 березня 2021 року.

Тепер жінки зазначених у наказі професій і спеціальностей будуть зобов'язані стати на військовий облік, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і мають вік від 18 до 60 років.

У той же час в Міноборони поки не повідомили, протягом якого часу жінки повинні стати на облік у військкоматі.

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