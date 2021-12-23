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Постановка жінок на військовий облік: військкомати самі визначатимуть процедуру

23 грудня 2021, 09:55

В Міноборони розповіли, як відбувається робота над алгоритмом постановки на облік.

Женщины военные
В Міноборони припускають, що жінки зможуть стати на військовий облік електронно / УНІАН

Міністерство оборони України розширило перелік професій і спеціальностей, представниці яких повинні стати на військовий облік як військовозобов’язані. Алгоритм того, як жінкам стати на військовий облік, повинен бути розроблений до кінця наступного тижня.

Такий алгоритм і додаткова інформація будуть публікуватися на сайтах військкоматів або Міністерства оборони. Про це розповіла радниця заступника міністра оборони Наталія Воронкова, пише Громадське радіо.

Вона зазначила, що кожен військкомат сам визначає, як саме ставити жінок на військовий облік.

"Я зателефоную у кілька військкоматів та дізнаюся, чи є у них план дій, бо кожен військкомат самостійно визначає алгоритм, як стати на облік. Думаю, що ми розробимо алгоритм і до кінця наступного тижня він буде на сайтах військкоматів", – сказала Воронкова.

Вона припускає, що на облік можна буде стати й електронно.

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"Якщо буде можливість, то на облік можна буде стати електронно, – щоб ви надіслали свої дані онлайн. Подивимося, чи буде це можливо з точки зору безпеки. Я поговорю з військкоматами, щоб ми розробили швидку процедуру, щоб не всі разом прийшли ставати на облік", – додала радниця заступника міністра оборони.

Українських жінок низки професій зобов'язали стати на військовий облік

В Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, в якому затверджено перелік галузей і професій для жінок, котрі зобов'язані перебувати на військовому обліку. Наказ №313 був зареєстрований в Міністерстві юстиції 3 грудня 2021 року.

Згідно з документом, на військовий облік повинні стати представниці 35 сфер діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці – від громадського харчування до банківської справи. Серед переліку, наприклад, є лікарі, юристи, журналісти, програмісти, соцпрацівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники та багато інших.

Повний список професій, представниці яких повинні стати на військовий облік, доступний за посиланням.

В Міноборони пояснили, що указ виданий на виконання змін до закону про військовий обов'язок і військову службу від 30 березня 2021 року.

Тепер жінки зазначених у наказі професій та спеціальностей будуть зобов’язані стати на військовий облік, якщо вони придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та мають вік від 18 до 60 років.

Водночас у Міноборони поки не повідомили, упродовж якого часу жінки мають стати на облік у військкоматі.

Якщо жінка не стане на військовий облік, роботодавця оштрафують

Роботодавці тепер повинні будуть контролювати наявність документів про перебування на військовому обліку в усіх своїх працівників – як у чоловіків, так і в жінок. Якщо ж приймуть на роботу працівника без перебування на обліку – можуть отримати штраф від Держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Сума штрафу становитиме від 5100 до 8500 грн.

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