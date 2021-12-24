До кінця 2022 року більшість українок повинні стати на військовий облік: чи готові жінки служити

Українських жінок з 2022 року поставлять на військовий облік / Фото president.gov.ua

У 2022 році жінкам певних професій у віці від 18 до 60 років необхідно буде з'явитися у військкомати і стати на військовий облік.

Про те, як відбуватиметься цей процес і чи готові до нього Українки, пише ТСН.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пояснив взяття на військовий облік жінок так: "Захищати Україну ніколи не пізно. І саме зараз назріла необхідність створення такого документа, який дозволив нам, військовим, бачити тих жінок, яких ми можемо використовувати при захисті нашої держави. Тому народився цей наказ".

Військовий облік для жінок - які професії потрапили у список

У переліку для жінок, які повинні стати на військовий облік, безліч популярних професій: юристи, фінансисти, медики, менеджери, перекладачі, водії, оператори, піарники, хіміки, фізики, бібліотекарі, професійні спортсменки, музиканти тощо.

З'явитися у військкомати повинні і журналісти - у разі військових дій вони працюватимуть в прес-центрах.

Реклама

Чи готові українки стати військовозобов'язаними

Співачка М‘ята каже, що ще не чула про необхідність йти до військкомату, але запевняє, що чинити опір не буде.

"Ми їхати нікуди не збираємося. Ми будемо тут у своїй країні. І будемо захищати свою землю. Тільки так", – сказала вона.

Працівниці музею історії Києва, які готують різдвяну виставку, теж стануть військовозобов'язаними.

"Підемо і станемо. Я думаю, що це буде такий наш прояв солідарності, враховуючи той факт, що Україна воює вже не один рік", — кажуть у музеї.

Мар'яна два роки поспіль по суботах проходить навчання в загонах терроборони / скріншот

А ось вчителька за фахом і маркетолог за професією Мар'яна вже два роки поспіль по суботах проходить навчання в загонах терроборони, а по четвергах – у вечірній сержантській школі. Днями їм вперше видали великий комплект обмундирування. Зимовий одяг видали вперше і від цього трохи страшно. Можливо, викликатимуть на збори.

"Про дітей весь час думаю. Складне питання. Але я з'явлюся за наказом", - зазначила Мар'яна.

Військовий облік - штрафи за ухилення

Тим українкам, які не стануть на військовий облік, загрожує штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів (510 – 850 грн). За повторне ухилення протягом року або порушення під час особливого періоду, який триває в Україні з 2014 року – 850-1700 грн.

Стати на облік потрібно до кінця наступного року. Адміністративну відповідальність нестиме і роботодавець, який повинен проконтролювати, щоб його працівниці ставали на облік.

Скільки жінок має стати на облік, у командуванні української армії ще не говорять. Тільки обіцяють, що графік роботи військкоматів переглянуть, щоби уникнути черг.

Детально про те, які документи необхідно подавати жінкам, щоби стати на військовий облік, можна прочитати в матеріалі В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік: все, що потрібно знати.

Чи будуть українки служити?

У командуванні Сухопутних військ роз'яснили, що українок лише беруть на військовий облік, а не кличуть служити.

"Проводиться якісна і кількісна характеристика всіх військово-облікових спеціальностей. Лише у разі крайньої необхідності такі військові фахівці-жінки будуть використані на військовій службі – у разі запровадження воєнного стану і в особливий період під час мобілізації", – зазначив начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ Роман Горбач.

Як повідомляв Главред, Мережа вибухнула мемами через рішення поставити українок на військовий облік.

Читайте також: