УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

До кінця 2022 року більшість українок повинні стати на військовий облік: чи готові жінки служити

24 грудня 2021, 07:41

В Україні зобов'язали жінок стати на військовий облік. Наказ Міністерства оборони вже набув чинності. Тим, хто ухилятиметься, загрожує чималий штраф.

військові, військовий облік
Українських жінок з 2022 року поставлять на військовий облік / Фото president.gov.ua

У 2022 році жінкам певних професій у віці від 18 до 60 років необхідно буде з'явитися у військкомати і стати на військовий облік.

Про те, як відбуватиметься цей процес і чи готові до нього Українки, пише ТСН.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний пояснив взяття на військовий облік жінок так: "Захищати Україну ніколи не пізно. І саме зараз назріла необхідність створення такого документа, який дозволив нам, військовим, бачити тих жінок, яких ми можемо використовувати при захисті нашої держави. Тому народився цей наказ".

Військовий облік для жінок - які професії потрапили у список

У переліку для жінок, які повинні стати на військовий облік, безліч популярних професій: юристи, фінансисти, медики, менеджери, перекладачі, водії, оператори, піарники, хіміки, фізики, бібліотекарі, професійні спортсменки, музиканти тощо.

З'явитися у військкомати повинні і журналісти - у разі військових дій вони працюватимуть в прес-центрах.

Реклама

Чи готові українки стати військовозобов'язаними

Співачка М‘ята каже, що ще не чула про необхідність йти до військкомату, але запевняє, що чинити опір не буде.

"Ми їхати нікуди не збираємося. Ми будемо тут у своїй країні. І будемо захищати свою землю. Тільки так", – сказала вона.

Працівниці музею історії Києва, які готують різдвяну виставку, теж стануть військовозобов'язаними.

"Підемо і станемо. Я думаю, що це буде такий наш прояв солідарності, враховуючи той факт, що Україна воює вже не один рік", — кажуть у музеї.

false
Мар'яна два роки поспіль по суботах проходить навчання в загонах терроборони / скріншот

А ось вчителька за фахом і маркетолог за професією Мар'яна вже два роки поспіль по суботах проходить навчання в загонах терроборони, а по четвергах – у вечірній сержантській школі. Днями їм вперше видали великий комплект обмундирування. Зимовий одяг видали вперше і від цього трохи страшно. Можливо, викликатимуть на збори.

"Про дітей весь час думаю. Складне питання. Але я з'явлюся за наказом", - зазначила Мар'яна.

Військовий облік - штрафи за ухилення

Тим українкам, які не стануть на військовий облік, загрожує штраф від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів (510 – 850 грн). За повторне ухилення протягом року або порушення під час особливого періоду, який триває в Україні з 2014 року – 850-1700 грн.

Стати на облік потрібно до кінця наступного року. Адміністративну відповідальність нестиме і роботодавець, який повинен проконтролювати, щоб його працівниці ставали на облік.

Скільки жінок має стати на облік, у командуванні української армії ще не говорять. Тільки обіцяють, що графік роботи військкоматів переглянуть, щоби уникнути черг.

Детально про те, які документи необхідно подавати жінкам, щоби стати на військовий облік, можна прочитати в матеріалі В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік: все, що потрібно знати.

Чи будуть українки служити?

У командуванні Сухопутних військ роз'яснили, що українок лише беруть на військовий облік, а не кличуть служити.

"Проводиться якісна і кількісна характеристика всіх військово-облікових спеціальностей. Лише у разі крайньої необхідності такі військові фахівці-жінки будуть використані на військовій службі – у разі запровадження воєнного стану і в особливий період під час мобілізації", – зазначив начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ Роман Горбач.

Як повідомляв Главред, Мережа вибухнула мемами через рішення поставити українок на військовий облік.

Читайте також:

viber
мобилизация ЗСУ військова частина Міноборони України новини України жінка
Зараз ви переглядаєте новину «До кінця 2022 року більшість українок повинні стати на військовий облік: чи готові жінки служити». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Збудуться всі мрії: хто зі знаків стане головним щасливчиком в Новий рік 2022Збудуться всі мрії: хто зі знаків стане головним щасливчиком в Новий рік 2022 Швидка допомога для орхідей та інших кімнатних квітів: копійчаний спосіб врятувати рослину, що гинеШвидка допомога для орхідей та інших кімнатних квітів: копійчаний спосіб врятувати рослину, що гине Завалить снігом по пояс: в Україну йде сильний мороз та потужний снігопадЗавалить снігом по пояс: в Україну йде сильний мороз та потужний снігопад Зміниться все - імідж, місце проживання, коханий: гороскоп на січень 2022 року для ТельцівЗміниться все - імідж, місце проживання, коханий: гороскоп на січень 2022 року для Тельців Привітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажанняПривітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажання
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
10:36

26% українців підтримують перенесення святкування Різдва на 25 грудня – опитування

10:14

Занижені польські квоти на перевезення вбивають економіку України - польське ЗМІ

10:09

У РФ назвали умову початку переговорів щодо подальшого транзиту газу через УкраїнуВідео

10:06

Що значить сон з четверга на п'ятницю і чи збувається він

10:04

Спецпроєкт Ліга Сміху. Битва Титанів: повернення Олі Полякової та "прошкварка" Кошового і Потапа

Реклама
10:01

План щодо захоплення України та приєднання Донбасу: у Росії розкрили небезпечний сценарій КремляВідео

09:57

В Україні жінок поставлять на військовий облік: скільки заплатять ФОПи та інші громадяни за ухиленняВідео

09:42

Скандальна ялинка знайшлася: на залізничному вокзалі Києва встановлюють новорічне деревоВідео

09:42

Створив Україну і "віддав" Донбас: Путін повісив всіх собак на ЛенінаВідео

09:07

Привітання з Різдвом - своїми словами, в прозі і віршах, святкові картинки і листівки

09:00

Запуск Північного потоку-2 і хитрий маневр Газпрому: експерт попередив про крах планів РосіїВідео

08:58

Танки, гармати та ППО: РФ стягує нові сили на кордон України - BloombergВідео

08:50

Коронавірус в Україні 24 грудня: за добу - менше 7 тисяч нових заражень і 248 смертей

08:28

Після сильних морозів в Україну увірветься тепла погода, але ненадовго: названо датиВідео

08:20

На Запоріжжі перекинувся автобус із 20 дітьми

08:17

Католицьке Різдво 2021: традиції різдвяного Святвечора і заборони дня

08:01

Гороскоп на сегодня 24 грудня 2021: Близнюкам – втрати, Дівам - подарунки, Скорпіонам - великі грошіВідео

07:41

До кінця 2022 року більшість українок повинні стати на військовий облік: чи готові жінки служитиВідео

07:22

Гороскоп на січень 2022 року для Дів обіцяє море радості й задоволень, а також виграш в лотереюВідео

06:43

Як не купити підробку: експерт відповіла, скільки повинна коштувати справжня червона ікра

Реклама
06:08

Москва програла боротьбу за "русский мир"Погляд

05:21

Оживуть, як після дощу: як використовувати перекис водню для орхідей, розсади та будь-яких квітівВідео

04:57

Потепління буде недовгим: українцям дали крижаний прогноз зі снігопадамиВідео

04:40

Проявляється лише під час сну: медики назвали дивний симптом Омікрону

03:51

Як красиво упакувати подарунок на Новий рік та Різдво - прості лайфхакиВідео

03:08

Фінансовий гороскоп на тиждень 26 грудня - 2 січня: Левам – фінансове везіння, Терезам - витрати , Скорпіонам - крадіжкиВідео

02:39

Дружина Бабкіна на підлозі готелю показала свій шарм в напівпрозорому корсеті

02:19

Українцям змінили тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січняВідео

01:33

Ольга Мединіч показала, як зараз виглядає 87-річна Аліса Фрейндліх

01:27

Долар бере новий рекорд: українців попередили про несподіваний курсВідео

23 грудня, четвер
23:59

Трагедія на Херсонщині: на тонкому льоду потонули двоє дітей

23:34

Стало відомо, що буде з гривнею до Нового рокуВідео

23:22

На Тернопільщині діти розправилися з "сусідом-вбивцею"

22:53

Військова атака РФ на Україну і рішення Путіна: ЗМІ дізналися про побоювання адміністрації БайденаВідео

22:35

В Україні з'явиться система для оплати послуг ЖКГ онлайнВідео

22:33

У Луганській області вихователь зґвалтував дитину і кинув голу на вулиціВідео

22:04

Піврічна дівчинка з унікальними темними плямами стала зіркою Instagram - щемливі фотоФото

21:57

НАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про ударВідео

21:37

Мережа вибухнула мемами з приводу рішення поставити українок на військовий облікФото

20:37

Удача в грошах і виконання бажань: хто зі знаків-головний везунчик в Новий рік 2022

Реклама
20:29

У дівчинки зі Львова 7 років не відкривався рот: батьки звернулися за допомогою тільки зараз

19:59

ВСД як діагноз, якого не існує: лікар розповів про недугу, в яку довго вірили українці

19:51

В Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік: все, що потрібно знатиВідео

19:44

В семи регіонах України виявили новий варіант штаму ДельтаВідео

19:44

Путін - президент обложеної фортеціПогляд

19:11

Бродяча собака стала "мамою" для покинутої дитини з невидаленою пуповиною: несамовиті фото

19:05

Магнітний шторм до 5 балів: як пережити магнітну бурю на РіздвоВідео

18:51

Іван Яковина. Президент РФ став занадто нуднимВідеоблоги

18:46

Росія влаштувала шантаж Заходу і стягнула війська до України: в НАТО дізналися про плани МосквиВідео

18:32

У Києві зникла новорічна ялинка вартістю 5 млн гривеньВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти