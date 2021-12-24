Військовий облік для жінок: список професій планують скоротити

В Україні скоротять список професій для військового обліку жінок / УНИАН

В Україні планують скоротити список професій, представниці яких повинні будуть стати на військовий облік як військовозобов’язані.

Зараз у цьому переліку є професії, які справді не знадобляться для Збройних сил України, зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у Facebook.

Він нагадав, що ще навесні був прийнятий закон, який передбачає взяття на військовий облік як військовозобов'язаних жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену відповідній визначеній у списку Міноборони військово-обліковій спеціальності.

"Така норма була і раніше, але перелік визначав Кабінет міністрів України, однак КМУ є великим колегіальним органом, а іноді рішення потрібно приймати вже сьогодні", – написав Завітневич.

За його словами, у законі прописано, що цей перелік визначатиме Міністерство оборони.

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"Але так сталося, що цей перелік юстувався, і коли він вийшов, ми побачили, що список дуже великий", – пояснив голова комітету.

Завітневич додав, що вони обговорили це питання з міністром оборони і вирішили, що список скоротять.

"Обговорили це питання з міністром оборони Олексієм Резніковим і дійшли згоди, що перелік буде переглянуто в бік зменшення та здорового глузду, бо там є професії, які дійсно не знадобляться Збройним силам та іншим військовим формуванням", – наголосив він.

Представниці яких професій повинні стати на військовий облік

В Україні набув чинності наказ Міністерства оборони, в якому затверджено перелік галузей і професій для жінок, котрі зобов'язані перебувати на військовому обліку. Наказ №313 був зареєстрований в Міністерстві юстиції 3 грудня 2021 року.

читайте такожВ Україні жінок зобов'язали стати на військовий облік: все, що потрібно знатиЗгідно з документом, на військовий облік повинні стати представниці 35 сфер діяльності, які охоплюють майже весь спектр ринку праці – від громадського харчування до банківської справи. Серед переліку, наприклад, є лікарі, юристи, журналісти, програмісти, соцпрацівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники та багато інших.

Повний список професій, представниці яких повинні стати на військовий облік, доступний за посиланням.

В Міноборони пояснили, що указ виданий на виконання змін до закону про військовий обов'язок і військову службу від 30 березня 2021 року.

Як жінкам стати на військовий облік

Спочатку потрібно з’ясувати, чи підлягає жінка військовому обліку – про це можна дізнатися у центрі комплектування упродовж 2022 року. Є вікові обмеження і обмеження щодо здоров'я.

Потрібно написати відповідну заяву і надати документи:

паспорт,

ідентифікаційний код,

свідоцтво про шлюб,

народження дітей,

закінчення навчального закладу,

довідку із закладу, де працює.

Після цього буде прийнято рішення, чи підлягає жінка обліку.

Що загрожує за ухилення від взяття на військовий облік

Штрафні санкції почнуть запроваджувати після 2022 року. Розмір штрафу для українок становитиме від 850 гривень, для підприємств – від 5500 гривень.

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