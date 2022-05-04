Зеленського в Раді зустріли стоячи і з оваціями: з'явилося відео дивовижної реакції Порошенка

Зеленський і Порошенко / Офіс президента, скріншот

Президент України Володимир Зеленський 3 травня з'явився у Верховній Раді. Народні депутати зустрічали главу держави стоячи і з оваціями.

Це була перша поява і звернення президента Зеленського в Раді з початку масштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Під час виступу президента Зеленського був присутній і прем'єрміністр Великобританії. Борис Джонсон дивився засідання в онлайн-форматі.

У своєму зверненні Володимир Зеленський підкреслив, що у нардепів є свій фронт – законодавчий. Тут, як армія, вони повинні працювати 24 години на добу.

Цікаво, що через деякий час в Мережі з'явилося відео з реакцією на неймовірні овації Зеленському п'ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко і його команда хоч і встали зі своїх робочих місць, але аплодувати президенту відмовилися.

Варто відзначити, що ще недавно Петро Порошенко в інтерв'ю іноземним ЗМІ розповів, що підтримує Зеленського і його команду.

"Я твердо стою за 6-го президента, адже тільки так ми можемо перемогти Путіна. В Україні більше немає поділу на владу і опозицію, тепер ми єдині і разом захищаємо свій народ", - сказав Порошенко.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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