РФ націлилася на захоплення великого міста, частини ЗСУ під загрозою оточення – ISW

Найближчим часом російські війська, ймовірно, спробують оточити Покровськ і обійти із заходу укріплені позиції української армії в Донецькій області.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 5 липня, російська армія нещодавно просунулася в північно-східному напрямку від Покровська і, імовірно, збирається продовжувати наступ у бік Добропілля.

За даними аналітиків, війська РФ зосередили свої зусилля вздовж траси Т-0504, що з'єднує Покровськ і Костянтинівку. Ці дії спостерігаються з початку 2025 року. Передбачається, що російське командування прагне використати ділянку між Покровськом і Торецьком для охоплення міста з північного і північно-східного боків або для обходу української оборони на південний захід від Костянтинівки.

Російські частини, які беруть участь у наступі, були перекинуті в район на схід від Покровська ще в лютому-березні цього року для посилення наступального угруповання, йдеться у звіті ISW.

Зазначається також, що українські війська завдають відчутних втрат російським підрозділам у районі села Разино. Просування РФ у західному та північно-західному напрямках від цього населеного пункту, на думку аналітиків, пов'язане зі спробами оточити Покровськ і Мирноград - завданнями, які росіяни безуспішно намагаються виконати понад півтора року.

Крім того, командир українського підрозділу артилерійської розвідки Нацгвардії, що діє в цьому районі, повідомив, що російські війська активно атакують на північний схід від Покровська і намагаються перерізати лінії постачання українських військ у районі Мирнограда і самого Покровська.

ISW також припускає, що російська армія може спробувати атакувати на південний захід від Покровська, щоб перерізати ту ж трасу М-30. Однак для цього потрібно подолати сильну українську оборону, що наразі здається малоймовірним.

Нарешті, у звіті підкреслюється, що російським силам не вдалося просунутися від Торецька, а також досягти серйозних успіхів у районі Часова Яру. Таким чином, початковий план наступу на Костянтинівку та інші укріплені українські позиції залишається нереалізованим.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ пішли вперед і відновили позиції. Українська армія за останні тижні відновила контроль над деякими ділянками фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загострення на фронті в Сумській області. Голова обласної військової адміністрації повідомляє про активну евакуацію населення для збереження їхнього життя.

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни заявили, що ворожі сили нещодавно просунулися на півночі України в районі кількох населених пунктів.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.