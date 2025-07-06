Україна поставила Путіну жорстку умову щодо поступок

В України вже з'явилися такі технології, яких ні в кого немає, сказав Георгій Тихий.

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Україна не поступиться в питанні обмежень щодо оборони - МЗС / Колаж: Главред, фото: 21-ша ОМБр, скріншот YouTube

Головне із заяви Тихого:

Україна не піде на поступки з питань Збройних сил

Ніхто не буде диктувати Україні обмеження щодо оборонного комплексу

Україна не поступиться в питанні військової підтримки з боку Заходу

Україна в жодному разі не піде на поступки країні-агресору Росії в питанні обмеження своєї обороноздатності. Київ не піде на жодні компроміси в питаннях діяльності Збройних сил, оборонно-промислового комплексу та військової підтримки з боку держав-партнерів. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Ніколи Україна не піде ні на які обмеження своєї обороноздатності. Це стосується і Збройних сил, оборонно-промислового комплексу, і оборонної підтримки від партнерів", - розповів речник МЗС у рамках подкасту Ґрунт з Нотевським. відео дня

За його словами, навіть в умовах, коли серед країн НАТО немає консенсусу щодо євроатлантичного майбутнього України, ніхто не диктуватиме Києву будь-які обмеження в оборонній сфері.

Україна продовжує працювати над посиленням свого оборонно-промислового комплексу.

"У нас зараз основний пріоритет на всіх перемовинах - це залучення інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Це взаємовигідно нам і партнерам. Вони отримують доступ до спільного виробництва і технологій. Україна вже має технології, яких немає ні в кого", - наголосив Георгій Тихий.

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Як повідомляв Главред, 1 липня президент Франції Еммануель Макрон поговорив телефоном із главою Кремля Володимиром Путіним. Російський президент заявив, що Москва вимагає для миру "усунення першопричин української кризи" (під цим росіяни називають так звані демілітаризацію, денацифікацію, позаблоковий і нейтральний статус України, - ред.) і, мовляв, визнання територіальних "реалій".

Після цього Макрон зателефонував президенту України Зеленському. Французький глава держави розповів колезі подробиці розмови з Путіним. Згідно з джерелами журналістів, Путін у рамках розмови показав, що не збирається завершувати війну.

Україна прагне справедливого завершення війни, щоб Путін не отримав жодного клаптика української території, наголошував Володимир Зеленський. Потрібен тривалий мир, для запуску якого треба домовитися про припинення вогню.

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Про персону: Георгій Тихий Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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