РФ підвищить масштаби ударів БпЛА по Україні: з'явився тривожний прогноз

Масштаби використання дронів з боку Росії будуть тільки збільшуватися, вважає Костянтин Криволап.

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РФ може збільшити інтенсивність ударів дронів / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Головне із заяв Криволапа:

Масштаби використання дронів з боку Росії будуть тільки збільшуватися

Росіяни збільшуватимуть кількість БпЛА і вдосконалюватимуть їх

Інтенсивність російських атак дронами по українських містах посилюватиметься, це неминучий процес, до якого Україна має бути готова, заявив аналітик і авіаексперт Костянтин Криволап.

"Я вважаю, що масштаби використання дронів з боку Росії будуть тільки збільшуватися. Це пов'язано з логікою так званої гібридної війни, описаної в концепції, яку приписують генералу Валерію Герасимову. Там спочатку йде інформаційна війна і пропаганда, потім - залякування мирного населення, і лише після цього - просування на територію супротивника і ескалація атак", - пояснив він в ефірі Radio NV.

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Він зазначив, що росіяни, ймовірно, збільшуватимуть кількість БпЛА, вдосконалюватимуть їх - зокрема, покращуватимуть захист від засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), підвищуватимуть точність навігації, встановлюватимуть нові типи боєприпасів і модернізуватимуть систему управління.

Експерт упевнений, що Росія буде і далі розвивати як технічні, так і тактичні можливості використання дронів. І якщо Україна не вживе відповідних заходів, це призведе до нових трагедій.

"Якщо не реагувати адекватно, ми знову і знову стикатимемося з наслідками ударів "Шахедів" і відчуватимемо їхні наслідки - буквально дихатимемо їхнім запахом", - заявив він.

У чому головна небезпека

Особливу увагу він приділив проблемі дронів-розвідників, вважаючи, що їхнє знищення має бути одним із пріоритетів. За його словами, ті, хто відповідає за боротьбу з такими безпілотниками, із завданням не справляються. Серед можливих рішень він назвав використання легкомоторної авіації, але з низкою умов: такі літаки мають бути озброєні, мати дозвіл на польоти, доступ до систем ППО і координацію з командуванням.

/ Главред

За словами експерта, дрони-розвідники малі й часто непомітні для радіолокаційних станцій. Їх можна виявити хіба що за допомогою звукових сенсорів, а візуально їх майже не видно з землі через висоту - 500-600 метрів. Однак пілот невеликого літака в небі може легко помітити такий дрон на тлі землі.

Крім того, в погану погоду або вночі такі дрони практично не використовуються, оскільки їм необхідні якісні камери та умови видимості. Тому, впевнений Криволап, завдання перехоплення розвідників може бути вирішене відносно просто - за умови правильної організації.

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Київщині, Харкову, Миколаєву та Запорізькій області. У регіонах фіксувалися пожежі та руйнування, постраждали люди.

Як повідомляв Главред, раніше ворожі сили вдарили БПЛА по Полтаві. У Сухопутних силах ЗСУ заявили про загиблих і поранених. Фіксувалася пожежа в будівлі Полтавського міського ТЦК і СП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакували Київ десятками дронів і ракетами. Наслідки фіксувалися в понад 13 районах столиці. Були пожежі, у місті стояв дим.

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Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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