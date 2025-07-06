Магнітна буря рівня G2 вгатить по Україні: коли очікувати найсильнішого удару

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде магнітна буря 6 і 7 липня
- Які спалахи зафіксовано на Сонці
- Як магнітна буря впливає на людей
У найближчі дні очікується геомагнітна активність через сплести на Сонці. Землю зачепить серія легких магнітних бур, найсильніша прогнозується на 7 липня. Про це свідчать дані Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.
У неділю, 6 липня, очікується помірна магнітна буря рівня G1. Вона спричинена корональними викидами маси (КВМ) на Сонці, які спрямовані в бік Землі. К-індекс - 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. Такий рівень активності майже не впливатиме на самопочуття людей.
У понеділок, 7 липня, можливе короткочасне посилення бурі до рівня G2. Така геомагнітна буря вже може мати більш відчутний вплив на організм людей, а також на роботу електронних пристроїв і систем зв’язку. За даними науковців, К-індекс підвищиться до 3 (зелений рівень).
Сонячна активність і її вплив
За останні 24 години спостерігався один невеликий спалах на Сонці класу C, який практично не впливає на Землю. Проте активність Сонця часто змінюється, і дані оновлюються кожні 3 години.
Імовірність сильного геомагнітного шторму (вищого рівня G3) поки що низька:
- Можливість малого геомагнітного шторму – близько 5%
- Ймовірність великого шторму – близько 1%
- Імовірність спалахів класу М – близько 10%
- Імовірність спалахів класу Х – близько 1%
Наразі на Сонці зафіксовано 14 сонячних плям.
Що варто знати і як захиститися
Геомагнітні бурі можуть спричиняти погіршення самопочуття, особливо у метеозалежних, літніх людей, а також тих, хто має проблеми з серцем і судинами. Серед симптомів – головний біль, дратівливість, стомлюваність, порушення сну.
Рекомендації:
- Обмежити фізичні навантаження.
- Більше відпочивати і уникати стресів.
- Приймати ліки, призначені лікарем.
- Слідкувати за своїм самопочуттям і звертатися до лікаря при погіршенні здоров’я.
Погода в Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, в Україну йде сильна спека — температура сягатиме до +38°C, особливо в південних і центральних областях. Синоптикиня Наталя Птуха прогнозує пік спеки — 35–38°C до 9 липня, після чого можливе поступове зниження.
Після прохолодного червня погода в Україні різко зміниться — на початку липня очікується сильна спека до +40°C. Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що перші два тижні липня будуть аномально спекотними й сухими.
Проте після 15 липня спека послабшає, з’являться дощі та зниження температури.
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Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
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