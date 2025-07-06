Магнітна буря рівня G2 вгатить по Україні: коли очікувати найсильнішого удару

У найближчі дні очікується підвищена геомагнітна активність через сплески на Сонці.

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Україну вразить нова магнітна буря / Фото: згенероване ШІ

Ви дізнаєтеся:

Якою буде магнітна буря 6 і 7 липня

Які спалахи зафіксовано на Сонці

Як магнітна буря впливає на людей

У найближчі дні очікується геомагнітна активність через сплести на Сонці. Землю зачепить серія легких магнітних бур, найсильніша прогнозується на 7 липня. Про це свідчать дані Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У неділю, 6 липня, очікується помірна магнітна буря рівня G1. Вона спричинена корональними викидами маси (КВМ) на Сонці, які спрямовані в бік Землі. К-індекс - 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям. Такий рівень активності майже не впливатиме на самопочуття людей.

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У понеділок, 7 липня, можливе короткочасне посилення бурі до рівня G2. Така геомагнітна буря вже може мати більш відчутний вплив на організм людей, а також на роботу електронних пристроїв і систем зв’язку. За даними науковців, К-індекс підвищиться до 3 (зелений рівень).

Прогноз магнітних бур / Фото: скріншот meteoagent.com

Сонячна активність і її вплив

За останні 24 години спостерігався один невеликий спалах на Сонці класу C, який практично не впливає на Землю. Проте активність Сонця часто змінюється, і дані оновлюються кожні 3 години.

Імовірність сильного геомагнітного шторму (вищого рівня G3) поки що низька:

Можливість малого геомагнітного шторму – близько 5%

Ймовірність великого шторму – близько 1%

Імовірність спалахів класу М – близько 10%

Імовірність спалахів класу Х – близько 1%

Наразі на Сонці зафіксовано 14 сонячних плям.

Вплив магнтіної бурі / Інфографіка: Главред

Що варто знати і як захиститися

Геомагнітні бурі можуть спричиняти погіршення самопочуття, особливо у метеозалежних, літніх людей, а також тих, хто має проблеми з серцем і судинами. Серед симптомів – головний біль, дратівливість, стомлюваність, порушення сну.

Рекомендації:

Обмежити фізичні навантаження. Більше відпочивати і уникати стресів. Приймати ліки, призначені лікарем. Слідкувати за своїм самопочуттям і звертатися до лікаря при погіршенні здоров’я.

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, в Україну йде сильна спека — температура сягатиме до +38°C, особливо в південних і центральних областях. Синоптикиня Наталя Птуха прогнозує пік спеки — 35–38°C до 9 липня, після чого можливе поступове зниження.

Після прохолодного червня погода в Україні різко зміниться — на початку липня очікується сильна спека до +40°C. Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що перші два тижні липня будуть аномально спекотними й сухими.

Проте після 15 липня спека послабшає, з’являться дощі та зниження температури.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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