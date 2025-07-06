РФ вночі вдарила по Київщині, Харкову, Миколаєву та Запорізькій області, деталі

У регіонах фіксували пожежі та руйнування, постраждали люди.

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На кадрах - пожежа на Київщині та руйнування в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: ДСНС Київської області, Запорізька ОВА

Уночі 6 липня російські окупаційні війська застосували дрони Shahed по Київській області, Харкову та Запорізькій області. Вибухи гриміли і в Миколаєві. Фіксували пожежі та руйнування. Постраждали люди.

Київська область

Ворог атакував Вишгородський район. Постраждали три людини. Пошкоджено житлові будинки та автомобілі. В одному з будинків рятувальники деблокували жінку 1938 року народження, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

"Чергова ворожа атака спричинила руйнування та пожежі в промисловому та житловому секторі Вишгородської громади", - йдеться в повідомленні ДСНС. відео дня

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого удару на Київщині / ОВА Київської області

Наслідки удару РФ по Київщині / Київська ОВА

Унаслідок удару окупантів по Київщині була пожежа / ДСНС у Київській області

Харків

Російські війська завдали ударів по Харкову БПЛА Шахед. Ворог вдарив по Шевченківському, Новобаварському та Київському районах. Поранено трьох людей. Серед них маленька дитина, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог атакував Харків 8 "шахедами", розповів мер міста Ігор Терехов.

За його словами, у Шевченківській районі пошкоджено будинки та спортивний об'єкт, дитині надають допомогу через стрес.

У Новобаварському районі поранено жінку. Ворожий дрон упав біля будинку, вибуховою хвилею вибило вікна.

Запорізька область

Запорізьку область вночі окупанти атакували дронами-камікадзе. Пошкоджено складські приміщення, сільгосптехніку, частково зруйновано будівлю приватного підприємства. Тривають аварійно-рятувальні роботи, розповіли в ОВА.

Наслідки ворожого удару по Запорізькій області / Запорізька ОВА

Руйнування в Запорізькій області / Запорізька ОВА

У ніч на 6 липня російські окупанти атакували Запорізький район та місто Запоріжжя безпілотниками. Унаслідок обстрілів травми отримала 90-річна жінка, їй надають допомогу, розповіли в ДСНС Запорізької області.

Як уточнили рятувальники, зруйновано житловий будинок і господарські споруди.

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

"У Запоріжжі спалахнули масштабні пожежі в будівлях приватного підприємства - полум'я охопило 600 кв. м.; ще 400 кв. м горіло в інших населених пунктах району. До ліквідації наслідків було залучено 92 рятувальники та 20 одиниць техніки. працювали всі екстрені служби", - наголосили в ДСНС.

У Запорізькій області були масштабні пожежі, працювали рятувальники / ДСНС

У Запорізькій області були масштабні пожежі, працювали рятувальники / ДСНС

У Запорізькій області були масштабні пожежі, працювали рятувальники / ДСНС

У Запорізькій області були масштабні пожежі, працювали рятувальники / ДСНС

Миколаїв та область

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що вночі росіяни влаштували масовану атаку дронами типу Shahed 131/136 на Миколаїв. Під удар потрапила портова інфраструктура. Пошкоджено будівлі та електромережі. Постраждалих немає.

Також ворог атакував і Миколаївський район. У селі Рибаківка пошкоджено 13 приватних будинків та іншу цивільну інфраструктуру.

"Виникли пожежі сухої трави та їдальні бази відпочинку, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено лінію електропередач - зараз знеструмлено 531 абонента", - написав Кім.

Коротко про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні - новини:

Як повідомляв Главред, 3 липня ворожі сили вдарили БПЛА по Полтаві. У Сухопутних силах ЗСУ заявили про загиблих і поранених. Фіксувалася пожежа в будівлі Полтавського міського ТЦК і СП.

Вранці 4 липня російські окупанти завдали ударів дронами по Кривому Рогу. У місті були перебої з електропостачанням. Ворог влучив в об'єкт цивільної інфраструктури.

Вночі війська РФ атакували Київ десятками дронів і ракетами. Наслідки фіксувалися в понад 13 районах столиці. Були пожежі, у місті стояв дим.

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