Зеленський провів 'найкращу за весь час' розмову з Трампом: анонсовано рішення

Обговорено кілька важливих питань, деталі яких будуть опрацьовані командами України, розповів Зеленський.

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Зеленський назвав розмову з Трампом "найкращою" / Колаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/WhiteHouse

Що сказав Зеленський:

Розмова з Трампом була, напевно, найкращою за весь час

Обговорили питання протиповітряної оборони

Пріоритет України - отримання систем ППО Patriot

Президент України Володимир Зеленський оцінив розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, як найкращу за весь час їхнього спілкування. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППО, я вдячний за готовність допомагати", - розповів глава держави. відео дня

Зеленський також анонсував важливе рішення щодо посилення української протиповітряної оборони. Пріоритетним є отримання систем ППО Patriot.

"Саме Patriot - ключ до захисту від балістики. Обговорили ще кілька важливих питань, які детально опрацюють наші команди на зустрічах вже найближчим часом", - наголосив він.

Крім того, Зеленський додав, що сторони обговорили кілька інших важливих питань, деталі яких поки не розголошуються. Українські та американські команди працюватимуть над ними на майбутніх зустрічах.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред

Розмова Трампа з Зеленським 4 липня - що відомо

Нагадаємо, 4 липня президент України Володимир Зеленський провів 40-хвилинну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав розмову важливою і змістовною. Президенти домовилися про посилення захисту неба України і про подальші зустрічі команд.

Також Трамп у телефонній розмові з Зеленським заявив про намір допомогти з протиповітряною обороною та перевірити можливі затримки постачань ППО. За інформацією Axios, сторони домовилися про зустріч команд для обговорення постачань ППО та іншої зброї.

Як повідомляв Главред, президент США після розмови заявив, що Україні потрібні комплекси Patriot для оборони. Трамп назвав розмову з Зеленським "хорошою" і підкреслив, що не хоче бачити загибелі людей.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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