Мобілізація жінок в Україні з вересня: в РНБО жорстко відповіли Арестовичу

ЦПД при РНБО спростував чутки про мобілізацію жінок в Україні, назвавши заяви Арестовича та Латиніної елементами російської інформаційної кампанії.

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В РНБО відповіли на "прогноз" Арестовича / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

Україна не планує мобілізацію жінок

Арестович та Латиніна просувають російську дезінформацію в інтересах Росії

Останнім часом у публічному просторі почастішали повідомлення про ймовірну мобілізацію жінок в Україні. Однак керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram спростував цю інформацію.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заперечив поширену ексрадником ОП Олексієм Арестовичем інформацію про можливе впровадження обов’язкової мобілізації жінок. Він наголосив, що таких планів немає і не було, а подібні заяви є дезінформацією, яку активно поширюють російські джерела.

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"Якщо помітили, то останнім часом ледь не щотижня зʼявляється щось таке. Арестович, нагадаю, під санкціями. Його ютуб заблокували. Працює інформаційно в інтересах рашки", - написав він.

Коваленко також зазначив, що Юлія Латиніна є складовою кремлівської інформаційної системи, яка орієнтована на "ліберальну" аудиторію. За його словами, російські спецслужби неодноразово використовували подібних осіб для проникнення в середовище лібералів з метою збору інформації та впливу на цю частину суспільства.

Що цьому передувало

Раніше колишній радник Офісу президента Олексій Арестович в інтерв’ю Латиніній заявив, що вже у вересні в Україні можуть розпочати обговорення питання мобілізації жінок. Він висловив думку, що такий крок є неминучим через чисельну перевагу РФ, навівши приклад Ізраїлю, де служба в армії є обов’язковою для жінок.

Мобілізація в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація жінок - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські медіа активно розповсюджують неправдиву інформацію про нібито плани української влади розпочати масову мобілізацію жінок з 1 вересня 2025 року, однак ці повідомлення не відповідають дійсності. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Водночас радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор’єва вважає, що хоча наразі суспільство не готове до обов’язкової мобілізації жінок, доцільно розглянути відновлення строкової служби з можливістю залучення жінок.

Тим часом Росія почала завдавати прицільних ударів по територіальних центрах комплектування, намагаючись зірвати мобілізаційні процеси, повідомив представник командування Сухопутних військ Віталій Саранцев.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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