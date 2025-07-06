Удари росіян по ТЦК будуть продовжуватись: в ЗСУ назвали неочевидну ціль

Про що йдеться у матеріалі:
- Росія продовжує стратегію атак на ТЦК та СП в Україні
- За даними Сухопутних військ, такі атаки можуть тривати й надалі
Росія може продовжити завдавати удари по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для зриву мобілізації в Україні. Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.
Він нагадав, що інформаційно-терористична кампанія з боку Росії розпочалася ще раніше — із серії атак на територіальні центри комплектування, зокрема повідомлень про замінування та спроб пронесення вибухівки.
Удари по ТЦК у Полтаві, Кривому Розі та Кременчуці є логічним продовженням цієї кампанії. Саранцев також підкреслив, що такі спроби можуть тривати і надалі.
"Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри", - зазначив речник.
Удари по ТЦК - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами голови Полтавської ОВА Володимира Когута, під ворожий удар потрапила територія приватного домоволодіння, де виникла пожежа. Як повідомили в Сухопутних військах ЗСУ, 6 липня окупанти завдали удару по Кременчуку, влучивши у будівлю місцевого територіального центру комплектування.
3 липня в Полтавській області пролунали вибухи під час атаки безпілотників російських окупаційних військ. За даними Сухопутних військ ЗСУ, близько 9:00 ворог ударив по Полтаві, внаслідок чого спалахнула пожежа в будівлі міського ТЦК та СП.
Також вранці 30 червня армія РФ атакувала Кривий Ріг дронами-камікадзе типу "Шахед". Як повідомив очільник міської ради оборони Олександр Вілкул, у місті пролунали вибухи. За інформацією Сухопутних військ, один з ударів припав на територію поблизу районного ТЦК та СП.
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Про джерело: ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
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