Чому 7 липня не можна працювати і пити алкоголь: яке церковне свято

7 липня забороняється фізично працювати, особливо в полі або на городі.

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7 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 7 липня

Що не можна робити 7 липня

Народні прикмети і традиції

У понеділок, 7 липня, віряни святкують день пам'яті преподобних Фоми і Акакія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 7 липня

Преподобний Тома був великим сподвижником, хоча про його життя збереглося мало відомостей. Він жив у суворому пості та постійній молитві. Деякі джерела вказують, що Тома був ченцем-аскетом і жив на святій горі Афон.

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Преподобний Акакій був послушником, який жив у XV столітті на горі Афон. Його вчителем був суворий і навіть жорстокий старець. Акакій терпів приниження і важку працю, а також знущання і голод, проте зберіг ласкавий дух.

Що не можна робити 7 липня

Не слід засуджувати і сваритися - ваші злі слова повернуться сторицею.

Не можна пити алкогольні напої - цей день краще присвятити молитві.

Забороняється фізично працювати, особливо в полі або на городі.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

теплий і сонячний день - чекайте на щедре літо і великий урожай;

хмарно або йде дощ - буде дощовий серпень і грибна осінь;

зоряне небо - до нестійкої погоди в липні;

вранці багато роси на траві - до вологого літа;

вранці довго співає жайворонок - чекайте на ясну погоду вдень;

ввечері багато комарів - дні будуть посушливими і спекотними.

У народі 7 липня носило назву Томів день. За старих часів благочестиві селяни могли пов'язувати цей день із закликом до терпіння, смиренності та покори, наслідуючи Акакію, який став символом слухняного терпіння.

Іменини 7 липня

Які завтра іменини: Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія.

Талісманом людини, народженої 7 липня, є топаз. Мінерал, який використовують ще з давніх часів. Він символ витримки та внутрішньої сили. Вважається, що топаз надає людині душевний спокій.

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