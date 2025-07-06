Чому 7 липня не можна працювати і пити алкоголь: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 7 липня
- Що не можна робити 7 липня
- Народні прикмети і традиції
У понеділок, 7 липня, віряни святкують день пам'яті преподобних Фоми і Акакія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 7 липня
Преподобний Тома був великим сподвижником, хоча про його життя збереглося мало відомостей. Він жив у суворому пості та постійній молитві. Деякі джерела вказують, що Тома був ченцем-аскетом і жив на святій горі Афон.
Преподобний Акакій був послушником, який жив у XV столітті на горі Афон. Його вчителем був суворий і навіть жорстокий старець. Акакій терпів приниження і важку працю, а також знущання і голод, проте зберіг ласкавий дух.
Що не можна робити 7 липня
Не слід засуджувати і сваритися - ваші злі слова повернуться сторицею.
Не можна пити алкогольні напої - цей день краще присвятити молитві.
Забороняється фізично працювати, особливо в полі або на городі.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- теплий і сонячний день - чекайте на щедре літо і великий урожай;
- хмарно або йде дощ - буде дощовий серпень і грибна осінь;
- зоряне небо - до нестійкої погоди в липні;
- вранці багато роси на траві - до вологого літа;
- вранці довго співає жайворонок - чекайте на ясну погоду вдень;
- ввечері багато комарів - дні будуть посушливими і спекотними.
У народі 7 липня носило назву Томів день. За старих часів благочестиві селяни могли пов'язувати цей день із закликом до терпіння, смиренності та покори, наслідуючи Акакію, який став символом слухняного терпіння.
Іменини 7 липня
Які завтра іменини: Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Єфросинія.
Талісманом людини, народженої 7 липня, є топаз. Мінерал, який використовують ще з давніх часів. Він символ витримки та внутрішньої сили. Вважається, що топаз надає людині душевний спокій.
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