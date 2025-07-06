Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Приліт" по будівлі ТЦК і житловому будинку: РФ вдарила дронами по Кременчуку

Олексій Тесля
6 липня 2025, 11:22
153
Унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа, повідомили в ОВА.
дрони Shahed
РФ вдарила дронами по Кременчуку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа
  • Було влучання в будівлю місцевого ТЦК

Російські війська знову здійснили атаку на Полтавську область, під удар потрапила територія приватного домоволодіння, де спалахнула пожежа, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - написав він у Telegram.

відео дня

За його словами, станом на цю мить ранку неділі звернень до екстрених служб щодо постраждалих чи загиблих не надходило.

На місці події працюють усі відповідні служби.

'Приліт' по будівлі ТЦК і житловому будинку: РФ вдарила дронами по Кременчуку
/ Главред

Подробиці удару РФ по Кременчуку

Як ідеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ, російські окупанти 6 липня атакували місто Кременчук Полтавської області. Було влучання в будівлю місцевого ТЦК.

Уточнюється, що армія країни-агресора сьогодні близько 9:35 ворог завдав безпілотних ударів по місту Кременчук.

"Унаслідок атаки відбулися влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК і СП, а також у житловий будинок поруч", - повідомили в Сухопутних військах.

За попередніми даними, серед військовослужбовців і працівників ТЦК і СП поранених і загиблих немає. На місці влучень працюють профільні служби.

Screenshot
/ Скриншот

Додамо, що раніше в Повітряних силах Збройних сил України попереджали про загрозу атака Кременчука ударними дронами РФ.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Київщині, Харкову, Миколаєву та Запорізькій області. У регіонах фіксувалися пожежі та руйнування, постраждали люди.

Як повідомляв Главред, раніше ворожі сили вдарили БПЛА по Полтаві. У Сухопутних силах ЗСУ заявили про загиблих і поранених. Фіксувалася пожежа в будівлі Полтавського міського ТЦК і СП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакували Київ десятками дронів і ракетами. Наслідки фіксувалися в понад 13 районах столиці. Були пожежі, у місті стояв дим.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Кременчука вибух пожежа атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія "роззявила рота" на Одесу: Зеленський розніс плани Путіна і зробив заяву

Росія "роззявила рота" на Одесу: Зеленський розніс плани Путіна і зробив заяву

12:44Війна
Мобілізація жінок в Україні з вересня: в РНБО жорстко відповіли Арестовичу

Мобілізація жінок в Україні з вересня: в РНБО жорстко відповіли Арестовичу

12:06Війна
ЗСУ добилися успіхів на Сумщині, становище військ Путіна погіршується: деталі

ЗСУ добилися успіхів на Сумщині, становище військ Путіна погіршується: деталі

11:53Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Магнітна буря рівня G2 вгатить по Україні: коли очікувати найсильнішого удару

Магнітна буря рівня G2 вгатить по Україні: коли очікувати найсильнішого удару

Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою

Україні потрібні Patriot: Трамп вийшов з рішучою заявою

Трьом знакам зодіаку пощастить як ніколи найближчим часом

Трьом знакам зодіаку пощастить як ніколи найближчим часом

Коли вдарить спека +38: синоптикиня попередила про небезпечну погоду і назвала дату

Коли вдарить спека +38: синоптикиня попередила про небезпечну погоду і назвала дату

Карта Deep State онлайн за 6 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

12:59

Найнебезпечніші тварини України: кого варто остерігатися навіть у рідному лісі

12:53

Загроза Третьої світової війни: у яких країнах вищі шанси вижити

12:44

Мовна диверсія СРСР: що не так із кличним відмінком і чому його боялися у КремліВідео

12:44

Росія "роззявила рота" на Одесу: Зеленський розніс плани Путіна і зробив заяву

12:19

Гороскоп Таро на тиждень з 7 по 13 липня: Дівам - перемога, Рибам - проблеми

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

12:06

Мобілізація жінок в Україні з вересня: в РНБО жорстко відповіли Арестовичу

11:53

ЗСУ добилися успіхів на Сумщині, становище військ Путіна погіршується: деталі

11:22

"Приліт" по будівлі ТЦК і житловому будинку: РФ вдарила дронами по Кременчуку

10:52

Китайський гороскоп на завтра 7 липня: Козлам - труднощі, Півням - образа

Реклама
10:46

Удар по флоту РФ: у Новоросійську гриміли потужні вибухи після атаки БпЛАВідео

10:42

Мобілізація і воєнний стан в Україні: нардеп зробив заяву

10:28

Фінансовий гороскоп на тиждень з 7 по 13 липня

09:51

РФ вдарила десятками дронів і ракет: у ЗСУ розкрили локації вибухів і прильотів

09:39

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 липня (оновлюється)

09:30

Загроза нападу Росії на Естонію: у НАТО жорстко попередили Путіна

09:22

Карта Deep State онлайн за 6 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:09

Гороскоп на тиждень з 7 по 13 липня: Дівам - занепокоєння, Водоліям - успіх

08:40

РФ націлилася на захоплення великого міста, частини ЗСУ під загрозою оточення – ISW

07:33

РФ вночі вдарила по Київщині, Харкову, Миколаєву та Запорізькій області, деталіВідео

07:10

Лише "геній головоломок" вгадає: де літера С серед О

Реклама
05:53

Деяких українців хочуть позбавити пенсій: в ВРУ повідомили, хто в зоні ризику

04:35

Як сказати українською "любимиця": мало хто знає точну відповідьВідео

03:30

Чому не можна пити каву зранку: популярний "ритуал" вводить в оману

02:33

Трьом знакам зодіаку пощастить як ніколи найближчим часом

01:12

Магнітна буря рівня G2 вгатить по Україні: коли очікувати найсильнішого удару

05 липня, субота
23:54

Медведєв пригрозив Сибіром генсеку НАТО і звинуватив у вживанні "​чарівних грибів"

23:29

"Я боюся": сестра Жанни Фріске у сльозах опинилася на операційному столі

22:27

Відмінили 170 рейсів, а пасажири заблоковані в літаках: у аеропортах РФ колапс

22:13

Зеленський провів "найкращу за весь час" розмову з Трампом: анонсовано рішення

21:38

Чому погоду важко передбачити: як ефект метелика руйнує точність передбачень

21:22

Ракет для систем ППО вистачить на тиждень-два: військові аналітики бʼють тривогу

21:16

"Україна благала про МіГ-29": Дуда розповів, як США блокували передачу літаків

20:31

Чому чоловіки живуть менше — відповідь у хромосомах

20:22

"Смерть - тимчасова": священник розповів, що відбувається з душею після смертіВідео

19:58

Пережив дві світові війни: як виглядає найстаріший крокодил у світі

19:36

Тепер удвічі дорожче: на українських біженців у Європі чекають нові витрати

19:10

Аромати Трампа зараз вдихає весь світПогляд

18:53

Трамп публічно відповів, чи зможе закінчити війну в Україні

18:42

Росія запустила "Кинджали": на Хмельниччині прогриміли сильні вибухи

18:27

Найважливіше англійське слово для новачка – що таке "to be"

Реклама
18:23

РФ розпалює конфлікт з Азербайджаном: ГУР виявило переміщення військ

17:54

"Безкінечна кількість росіян": ворог хоче зайти у Дніпропетровську область

17:54

Україна спільно з США вироблятиме дрони: Зеленський розповів деталі

17:50

Дорофєєва опинилася в ліжку з колишнім: відео потрапило в мережуВідео

17:30

ЗСУ влупили по заводу РФ, що виробляє деталі для Шахедів та Іскандерів - Генштаб

17:29

Чому вислів "виживають найсильніші" — хибний

17:26

Дефіцит та коливання цін на бензин в Україні: експерт попередив водіїв

16:42

Усім українцям підвищать мінімальну пенсію - коли і наскільки зростуть виплати

16:23

Воїни ЛСР взяли у полон іноземця, який воював на боці РФ: що він розповів

16:16

Робочий тиждень - чотири дні: у Раді відповіли, чи будуть українці менше працювати

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти