'Приліт' по будівлі ТЦК і житловому будинку: РФ вдарила дронами по Кременчуку

Унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа, повідомили в ОВА.

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РФ вдарила дронами по Кременчуку / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа

Було влучання в будівлю місцевого ТЦК

Російські війська знову здійснили атаку на Полтавську область, під удар потрапила територія приватного домоволодіння, де спалахнула пожежа, повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

"Унаслідок ворожої атаки на Кременчуцький район виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги", - написав він у Telegram.

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За його словами, станом на цю мить ранку неділі звернень до екстрених служб щодо постраждалих чи загиблих не надходило.

На місці події працюють усі відповідні служби.

/ Главред

Подробиці удару РФ по Кременчуку

Як ідеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ, російські окупанти 6 липня атакували місто Кременчук Полтавської області. Було влучання в будівлю місцевого ТЦК.

Уточнюється, що армія країни-агресора сьогодні близько 9:35 ворог завдав безпілотних ударів по місту Кременчук.

"Унаслідок атаки відбулися влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК і СП, а також у житловий будинок поруч", - повідомили в Сухопутних військах.

За попередніми даними, серед військовослужбовців і працівників ТЦК і СП поранених і загиблих немає. На місці влучень працюють профільні служби.

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Додамо, що раніше в Повітряних силах Збройних сил України попереджали про загрозу атака Кременчука ударними дронами РФ.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Київщині, Харкову, Миколаєву та Запорізькій області. У регіонах фіксувалися пожежі та руйнування, постраждали люди.

Як повідомляв Главред, раніше ворожі сили вдарили БПЛА по Полтаві. У Сухопутних силах ЗСУ заявили про загиблих і поранених. Фіксувалася пожежа в будівлі Полтавського міського ТЦК і СП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакували Київ десятками дронів і ракетами. Наслідки фіксувалися в понад 13 районах столиці. Були пожежі, у місті стояв дим.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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