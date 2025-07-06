Курс б'є рекорди в Україні: українців попередили, що потрібно зробити з валютою

Курс євро в Україні може піднятись до рекордних 50 гривень, суттєвого зниження курсу валют очікувати поки не варто, вказує економіст.

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Курс валют в Україні б'є всі рекорди - чого чекати українцям у 2025 році / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Чому росте курс євро

Чи варто зараз купляти валюту

Коли впаде курс євро

Офіційний курс євро в Україні продовжує зростати й уже перевищив позначку в 49 гривень, і цілком імовірно, що найближчим часом він перетне межу в 50 гривень. Про це в коментарі Новини.LIVE розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук Іван Ус.

Він пояснив, що нинішнє зростання курсу не свідчить про ослаблення гривні, а радше пов’язане з падінням долара на міжнародних валютних ринках.

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"Я не виключаю, що Україна може побачити курс 50 грн/євро. Тут потрібно дивитися, як себе буде поводити Європейський банк. Бо контрольована девальвація, на яку пішов долар — в принципі, потрібна буде і європейській валюті", — пояснив експерт.

За словами експерта, євро наразі демонструє вищу вартість порівняно з доларом, хоча економічна конкурентоспроможність Євросоюзу поступається США.

Фахівець вважає, що ситуацію варто коригувати, зокрема через девальвацію долара, що могло б уповільнити подальше зміцнення євро у світі, зокрема й в Україні.

Ус також порадив українцям у майбутньому зосереджувати свої заощадження у валютній парі євро-долар, однак зараз рекомендує зачекати кілька місяців.

"Звичайно, бажано мати і долари, і євро. Я розумію, що не всі можуть собі це дозволити. Але якщо вже вирішили в чомусь тримати гроші, то бажано, щоб все ж таки це була хоча б одна з цих двох валют, тому що скоро падіння долара зупиниться, і курс євро піде на спад", — підкреслив економіст.

Тож якщо нині у вас є в заощадженнях обидві ці валюти, таким чином ви убезпечите себе від суттєвих втрат від валютних коливань.

Іван Ус не рекомендує наразі купувати євро, адже це не принесе фінансової вигоди в короткостроковій перспективі.

На його думку, посилення позицій долара і ослаблення євро на глобальних ринках може відбутися не раніше середини осені, за умови, що ЄС вдасться до цілеспрямованих заходів для контрольованого зниження курсу європейської валюти.

"Якщо цих кроків не буде, то 50 гривень за євро залишаться. Але якщо ЄС бачачи, що трошки програє конкуренцію, бо цікавіше виробляти товари в США, аніж в Європі — то я не виключаю, що будуть спроби якось девальвувати євро, і його курс піде вниз", — додав Ус.

Водночас значного падіння євро не очікується: навіть у разі просідання курсу, йдеться, швидше за все, про зниження до рівня 47 або 45 гривень за євро, як це було закладено в державному бюджеті.

Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, курс євро в Україні наступного тижня визначатиметься динамікою торгів пари євро/долар. Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків і інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

Аналітики прогнозують суттєве зростання курсу долара в Україні — у липні він може сягнути 41,6–42,2 грн. Такі прогнози озвучила керівниця аналітичного департаменту "Фінансового пульсу" Діляра Мустафаєва.

Різке підвищення курсу євро в Україні — до 49,41 грн за офіційним курсом і до 49,75 грн в обмінниках, пов’язане зі змінами його вартості щодо долара на світових ринках. Упродовж липня ситуація може коливатися, але, як зазначає віцепрезидент Асоціації українських банків і голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов, українцям наразі не варто активно купувати євро в очікуванні подальшого зростання курсу.

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Про персону: Іван Ус Іван Ус - український експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.

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