"Україна їм не під силу": Зеленський висловився щодо нових ракетних ударів орків

Володимир Зеленський висловився про нові ракетні удари Росії / скріншот

Увечері українські міста стали мішенями для російських ракетних ударів. Обстрілами Росія демонструє своє безсилля, йдеться в відеозверненні президента України Володимира Зеленського.

"Львів, Вінниця, Київська та Дніпропетровська області, Одеса, Харківщина. Такий масштабний обстріл свідчить не про те, що у РФ якась військова мета. Завдати удару по Закарпаттю, що це може дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, тому що Україна їм не під силу... Чим більше таких ударів, тим більше Росія від цивілізації", - заявив президент.

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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