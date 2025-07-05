"Я боюся": сестра Жанни Фріске у сльозах опинилася на операційному столі

Коротко:
- Що сталося із сестрою Жанни Фріске
- Чому вона розридалася
Рідна сестра покійної російської співачки Жанни Фріске - Наталія Фріске, яка мовчить про війну в Україні, опинилася на операційному столі.
Як пишуть російські пропагандисти, Фріске вийшла в ефір і розповіла, що їй стало погано і вона звернулася по медичну допомогу.
"Запалилося, морозить мене весь день, вчора виліз цей лімфовузол. Я вся набрякла. Стан просто такий... Поки в приймальному відділенні, не знаю, що зараз будуть говорити. Сподіваюся, у лікарню не покладуть", - сказала вона.
У позі заплакана сестра покійної артистки розповіла, що в неї загноївся лімфовузол. "Поки нічого не ясно, але загноївся один лімфовузол. Кажуть, що будуть різати. Я так боюся", - скаржилася вона.
Фріске також розповіла, що їй довелося пережити екстрену операцію. "Пішов абсцес. Лікар сказав, що я правильно зробила і приїхала в лікарню. Неждано-негадано... Як таке вийшло - незрозуміло, від чого все так сталося - теж незрозуміло. Просто якийсь жах. Дякую всім за підтримку. Намагатимуся одужати швидше", - сказала Фріске.
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Зазначимо, як повідомляв Главред,нещодавно померла двоюрідна сестра Жанни Фріске Тетяна від раку, з яким вона боролася з 2022 року. Рідна сестра співачки розповідала про стан хворої родички.
А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла втратити свідомість від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.
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