"Я боюся": сестра Жанни Фріске у сльозах опинилася на операційному столі

Наталя Фріске повідомила про те, що загриміла в лікарню.

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Сестра Жанна Фріске опинилася в лікарні / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Що сталося із сестрою Жанни Фріске

Чому вона розридалася

Рідна сестра покійної російської співачки Жанни Фріске - Наталія Фріске, яка мовчить про війну в Україні, опинилася на операційному столі.

Як пишуть російські пропагандисти, Фріске вийшла в ефір і розповіла, що їй стало погано і вона звернулася по медичну допомогу.

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"Запалилося, морозить мене весь день, вчора виліз цей лімфовузол. Я вся набрякла. Стан просто такий... Поки в приймальному відділенні, не знаю, що зараз будуть говорити. Сподіваюся, у лікарню не покладуть", - сказала вона.

Сестра Жанни Фріске поскаржилася на хворобу / Фото Instagram/ friske_natalia

У позі заплакана сестра покійної артистки розповіла, що в неї загноївся лімфовузол. "Поки нічого не ясно, але загноївся один лімфовузол. Кажуть, що будуть різати. Я так боюся", - скаржилася вона.

Фріске також розповіла, що їй довелося пережити екстрену операцію. "Пішов абсцес. Лікар сказав, що я правильно зробила і приїхала в лікарню. Неждано-негадано... Як таке вийшло - незрозуміло, від чого все так сталося - теж незрозуміло. Просто якийсь жах. Дякую всім за підтримку. Намагатимуся одужати швидше", - сказала Фріске.

Наталя і Жанна Фріске / соцмережі

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Зазначимо, як повідомляв Главред,нещодавно померла двоюрідна сестра Жанни Фріске Тетяна від раку, з яким вона боролася з 2022 року. Рідна сестра співачки розповідала про стан хворої родички.

А також раніше батько Жанни Фріске розповів про сильні напади, які могли зламати хребет співачки. Співачка могла втратити свідомість від головного болю, а через жахливі ломки її порадили прив'язувати до ліжка.

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